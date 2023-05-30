شريط وجوه يرصد مشاكل داخل جدران البيت

طالبات السمعية والمرئية يقدّمن 11 فيلماً بمهرجان يؤطّره إسم الياسري

بغداد – ياسين ياس

ضيفت سينما الفانوس السحري مؤخراً مهرجان قسم السمعية والمرئية في معهد الفنون الجميلة للبنات،دورة المخرج الراحل فيصل الياسري، بمشاركة 11 فيلما وشكلت الأفلام الوثائقية النسبة الأكبر في هذه العروض وهي: (وهم)إخراج نور بلال،تصوير رسل علي،سيناريو ،ايثار احمد وعمر السراي،(الرسالة الخمسون)إخراج تبارك ستار،تصوير وراء عدنان، إشراف فاضل عباس، سيناريو ايثار احمد ،وعمر السراي، (المتمرد) إخراج رفل باسم، تصوير مينا موفق، إشراف شمس عباس، (ملكة الخطوط المنحنية) إخراج اماني حسين، تصوير سيدرا الياس اشراف فواد عبد الحمزة، (طبق الاصل) إخراج أمنية سراب، إشراف شمس عباس، سيناريوايثار احمد،عمر السراي، (مثل النجمة والكمر)إخراج لينا عباس ،تصوير حوراء عبد الحسين، إشراف فواد عبد الحمزة، لجنة السيناريو ايثار احمد وعمر السراي، (الضربة القاضية) إخراج رسل صلاح، تصوير تبارك محمد ،إشراف فاضل عباس، (صدفة) إخراج طيبة حيدر، تصوير، صفا زياد، إشراف شمس عباس، السيناريو ايثار احمد،عمر السراى ،(الايام) إخراج فاطمة حيدر، تصوير دانيا وليد، إشراف فاضل عباس. ومن الأفلام التي نالت إعجاب الحضور فيلم (وجوه) إخراج سنة احمد،التي تحدثت لـ(الزمان) قائلة: (في البدء كان حلم حياتي ان اكون مخرجة، وهذه الخطوة الأولى لي وهو عمل طلابي قمت بإخراجه بمعدات بسيطة وهو مفتتح لمسيرتي الفنية) مضيفة (أحداث الفيلم تدور حول العمالة الأجنبية في العراق (الخادمات) طرح هذا الموضوع في الفيلم من خلال معالجة القصة والتي لاتخلو من الطابع الكوميدي،وهي محاولة لإيصال الفكرة بطريقة سهلة ومبسطة، إلى الزوجة المتقاعسة عن عملها في تدبير أمور المنزل، فتطلب من زوجها جلب (الخادمة) لها غير انها تقع في شر تعاملها السيء مع هذه الخادمة، مما يسبب فقدان ثقتها بنفسها،فتدخل في دائرة الشك في ان زوجها يفضل الخادمة عليها،فتقرر في نهاية القصة القيام باعمالها بنفسها ،وعدم جلب اي خادمة بعد ذلك،بحجة ان بيتها صغير ولايحتاج إلى امرأة غيرها).

إمكانيات متواضعة

وعن مجمل العروض تحدثت المشرفة زينب الربيعي قائلة(أعمال الطالبات اليوم رغم الامكانيات المتواضعة فانها تعد تجربة مهمة لاثبات وجودهن)واضافت (هناك جيل جديد يتطور مع وجود التحدي وهذه الأفلام بادرة طيبة للطالبات كمخرجات).

وتحدث الناقد فلاح العزاوي عن الأفلام قائلا(المرأة العراقية كمخرجة في السينماهي بحد ذاتها بادرة جيدة ومطلوبة، وقد أظهرت لنا اليوم المخرجة سنة احمد،قدرات رائعة تشكل في المستقبل القريب مشاريع حقيقية وأسماء مهمة في فضاء الفن والسينما) واضاف (فيلم سنة احمد اجتماعي يحمل افكار هادفة ومؤثرة ،وهذه تجارب أولية للطالبات رغم كل الصعوبات ،لكن تعاون الطلبة مع الأساتذة كان نتيجته هذه الأفلام الجميلة). وعن فيلم (وجوه) تحدثت المشرفة على الفيلم سناء حسين قائلة (هو سيمفونية التمرد والرفض من خلال دلالات عدة داخل العرض السينمائي وبشكل ذكي وصولا إلى الفكرة وهناك ملاحظات على العرض، الذي أوصل رسالة مستلة من يوميات الوجع العراقي الذي نعيشه، والفيلم نجح في مواقع ومناطق عدة من خلال البداية والفكرة). على صعيد متصل وعلى هامش مهرجان قسم السمعية والمرئية ،اقيم المهرجان السنوي لمشاريع طالبات المرحلة الخامسة بفرعيه الاخراج والتصوير بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والاثار على مسرح وسينما الفانوس السحري ايضا .وبدأ الحفل بعزف النشيد الوطني العراقي وبعدها تم عرض مشاريع الطالبات المشاركات وتضمن ايضاً معرض للصور الفوتوغرافية للجميع المراحل وبعض الاعمال للطالبات وتم تكريم أساتذة القسم والطالبات المشاركات بشهادات تقديرية لجهودهم المتميزة.