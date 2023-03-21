طاقم مسلسل (تيد لاسو) في البيت الأبيض للتوعية بأهمية الصحة النفسية

واشنطن (أ ف ب) – قابل طاقم مسلسل “تيد لاسو” الكوميدي الاثنين الرئيس الأميركي جو بايدن، في خطوة ترمي إلى التوعية على أهمية الصحة النفسية.
وقبيل لقاء بايدن، دُعي الممثل جايسن سودايكس الذي يؤدّي شخصية تيد لاسو، وهو مدرب كرة قدم أميركي يصبح قائداً لفريق بريطاني، للمشاركة في المؤتمر الصحافي اليومي للناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار.
وقال أمام الصحافيين “بغض النظر من أنتم وأين تعيشون ولمن تصوّتون، كل واحد منّا يعرف أحداً عانى مشكلة نفسية وشعر بالعزلة والقلق والوحدة”.
ودعا سودايكس الذي كان مُحاطاً بممثلين آخرين من المسلسل، إلى الاستماع بصورة أكبر للمرضى والحدّ من “وصمة العار” المرتبطة بمواضيع الصحة الذهنية.
وشهد وصول سودايكس الذي يؤدي في المسلسل شخصية تواجه نوبات هلع وقلق إلى القاعة، احتجاجاً من مراسل يعمل لصالح موقع “توداي نيوز أفريكا”.
وكرّر الصحافي مرات عدة بأنّ كارين جان بيار لم تختره من بين الصحافيين الذين سيوجهون أسئلتهم إلى سودايكس، فيما طلب عدد من الصحافيين الموجودين منه الصمت، قبل أن تتدخل جان بيار لإعادة الهدوء إلى القاعة.
وحاول سوديكيس تلطيف الأجواء من خلال التوجه إلى صحافي “مزيّف” في القاعة، هو في الواقع أحد الممثلين في المسلسل. ونال “تيد لاسو” المعروض عبر منصة “أبل تي في +” والذي انطلق موسمه الثالث في 15 آذار/مارس، جوائز عدة.ضبط سبعة أطنان مهربة من العاج
هانوي (أ ف ب) – ضبط مسؤولون فيتناميون الاثنين سبعة أطنان من عاج أفيال هُرّبت من أنغولا، في عملية مصادرة تُعدّ الأكبر منذ سنوات، على ما أفادت السلطات الفيتنامية. وعثر مسؤولو الجمارك في مدينة هايفونغ الساحلية الشمالية التي تبعد مئة كيلومتر عن هانوي، على كميات العاج هذه داخل حاوية أُعلن أنها محمّلة بالفول السوداني.
وأظهرت صور نُشرت عبر الموقع الرسمي لسلطات الجمارك، مئات من الأنياب العاجية الطويلة مكدسة أمام حاوية شحن مفتوحة. وأشارت السلطات إلى أنّ الحمولة شُحنت إلى فيتنام عبر سنغافورة.
ويثمّن كثيرون أنياب الأفيال وأجزاء أخرى من أجسام هذه الحيوانات على اعتبار أنها طلاسم وتُستخدم في الطب التقليدي في بلدان آسيوية عدة، رغم عدم التوصل إلى أي دليل علمي يؤكد تمتعها بخصائص طبية.
وكانت فيتنام حظرت عمليات تهريب العاج عام 1992، إلا أنها لا تزال مركزاً للاتجار غير القانوني بالحيوانات وأعضائها في آسيا.
ومنذ العام 2018، صودر أكثر من 60 طناً من العاج وحراشف آكل النمل الحرشفي وقرون وحيد القرن في الموانئ الفيتنامية الرئيسية، بحسب تقرير أصدرته عام 2021 منظمة “إدوكايشن فور نيتشر فيتنام” غير الحكومية التي تُعنى بحماية الحياة البرية.
والشهر الفائت، قضت محكمة في فيتنام بحبس رجل 13 عاماً لإدانته بتهريب نحو عشرة أطنان من قرون وحيد القرن وحراشف آكل النمل الحرشفي ومنتجات حيوانية أخرى يُحظر الاتجار بها، من إفريقيا.