طاقم مسلسل (تيد لاسو) في البيت الأبيض للتوعية بأهمية الصحة النفسية

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قابل‭ ‬طاقم‭ ‬مسلسل‭ “‬تيد‭ ‬لاسو‭” ‬الكوميدي‭ ‬الاثنين‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬التوعية‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭.‬

وقبيل‭ ‬لقاء‭ ‬بايدن،‭ ‬دُعي‭ ‬الممثل‭ ‬جايسن‭ ‬سودايكس‭ ‬الذي‭ ‬يؤدّي‭ ‬شخصية‭ ‬تيد‭ ‬لاسو،‭ ‬وهو‭ ‬مدرب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬أميركي‭ ‬يصبح‭ ‬قائداً‭ ‬لفريق‭ ‬بريطاني،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭ ‬اليومي‭ ‬للناطقة‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬كارين‭ ‬جان‭ ‬بيار‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬أمام‭ ‬الصحافيين‭ “‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬من‭ ‬أنتم‭ ‬وأين‭ ‬تعيشون‭ ‬ولمن‭ ‬تصوّتون،‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منّا‭ ‬يعرف‭ ‬أحداً‭ ‬عانى‭ ‬مشكلة‭ ‬نفسية‭ ‬وشعر‭ ‬بالعزلة‭ ‬والقلق‭ ‬والوحدة‭”.‬

ودعا‭ ‬سودايكس‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مُحاطاً‭ ‬بممثلين‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬المسلسل،‭ ‬إلى‭ ‬الاستماع‭ ‬بصورة‭ ‬أكبر‭ ‬للمرضى‭ ‬والحدّ‭ ‬من‭ “‬وصمة‭ ‬العار‭” ‬المرتبطة‭ ‬بمواضيع‭ ‬الصحة‭ ‬الذهنية‭.‬

وشهد‭ ‬وصول‭ ‬سودايكس‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬شخصية‭ ‬تواجه‭ ‬نوبات‭ ‬هلع‭ ‬وقلق‭ ‬إلى‭ ‬القاعة،‮ ‬احتجاجاً‭ ‬من‭ ‬مراسل‭ ‬يعمل‭ ‬لصالح‭ ‬موقع‭ “‬توداي‭ ‬نيوز‭ ‬أفريكا‭”.‬

وكرّر‭ ‬الصحافي‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬بأنّ‭ ‬كارين‭ ‬جان‭ ‬بيار‭ ‬لم‭ ‬تختره‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الصحافيين‭ ‬الذين‭ ‬سيوجهون‭ ‬أسئلتهم‭ ‬إلى‭ ‬سودايكس،‭ ‬فيما‭ ‬طلب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصحافيين‭ ‬الموجودين‭ ‬منه‭ ‬الصمت،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتدخل‭ ‬جان‭ ‬بيار‭ ‬لإعادة‭ ‬الهدوء‭ ‬إلى‭ ‬القاعة‭.‬

وحاول‭ ‬سوديكيس‭ ‬تلطيف‭ ‬الأجواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬صحافي‭ “‬مزيّف‭” ‬في‭ ‬القاعة،‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬أحد‭ ‬الممثلين‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭. ‬ونال‭ “‬تيد‭ ‬لاسو‭” ‬المعروض‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ “‬أبل‭ ‬تي‭ ‬في‭ +” ‬والذي‭ ‬انطلق‭ ‬موسمه‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬جوائز‭ ‬عدة‭.‬ضبط‭ ‬سبعة‭ ‬أطنان‭ ‬مهربة‭ ‬من‭ ‬العاج‭ ‬

هانوي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ضبط‭ ‬مسؤولون‭ ‬فيتناميون‭ ‬الاثنين‭ ‬سبعة‭ ‬أطنان‭ ‬من‭ ‬عاج‭ ‬أفيال‭ ‬هُرّبت‭ ‬من‭ ‬أنغولا،‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬مصادرة‭ ‬تُعدّ‭ ‬الأكبر‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬السلطات‭ ‬الفيتنامية‭. ‬وعثر‭ ‬مسؤولو‭ ‬الجمارك‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هايفونغ‭ ‬الساحلية‭ ‬الشمالية‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬مئة‭ ‬كيلومتر‭ ‬عن‭ ‬هانوي،‭ ‬على‭ ‬كميات‭ ‬العاج‭ ‬هذه‭ ‬داخل‭ ‬حاوية‭ ‬أُعلن‭ ‬أنها‭ ‬محمّلة‭ ‬بالفول‭ ‬السوداني‭.‬

وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬نُشرت‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لسلطات‭ ‬الجمارك،‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الأنياب‭ ‬العاجية‭ ‬الطويلة‭ ‬مكدسة‭ ‬أمام‭ ‬حاوية‭ ‬شحن‭ ‬مفتوحة‭. ‬وأشارت‭ ‬السلطات‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الحمولة‭ ‬شُحنت‭ ‬إلى‭ ‬فيتنام‭ ‬عبر‭ ‬سنغافورة‭.‬

ويثمّن‭ ‬كثيرون‭ ‬أنياب‭ ‬الأفيال‭ ‬وأجزاء‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬أجسام‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنها‭ ‬طلاسم‭ ‬وتُستخدم‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬التقليدي‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬آسيوية‭ ‬عدة،‭ ‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬دليل‭ ‬علمي‭ ‬يؤكد‭ ‬تمتعها‭ ‬بخصائص‭ ‬طبية‭.‬

وكانت‭ ‬فيتنام‭ ‬حظرت‭ ‬عمليات‭ ‬تهريب‭ ‬العاج‭ ‬عام‭ ‬1992،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مركزاً‭ ‬للاتجار‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬بالحيوانات‭ ‬وأعضائها‭ ‬في‭ ‬آسيا‭.‬

ومنذ‭ ‬العام‭ ‬2018،‭ ‬صودر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬طناً‭ ‬من‭ ‬العاج‭ ‬وحراشف‭ ‬آكل‭ ‬النمل‭ ‬الحرشفي‭ ‬وقرون‭ ‬وحيد‭ ‬القرن‭ ‬في‭ ‬الموانئ‭ ‬الفيتنامية‭ ‬الرئيسية،‭ ‬بحسب‭ ‬تقرير‭ ‬أصدرته‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬منظمة‭ “‬إدوكايشن‭ ‬فور‭ ‬نيتشر‭ ‬فيتنام‭” ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تُعنى‭ ‬بحماية‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭.‬

والشهر‭ ‬الفائت،‭ ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬فيتنام‭ ‬بحبس‭ ‬رجل‭ ‬13‭ ‬عاماً‭ ‬لإدانته‭ ‬بتهريب‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬أطنان‭ ‬من‭ ‬قرون‭ ‬وحيد‭ ‬القرن‭ ‬وحراشف‭ ‬آكل‭ ‬النمل‭ ‬الحرشفي‭ ‬ومنتجات‭ ‬حيوانية‭ ‬أخرى‭ ‬يُحظر‭ ‬الاتجار‭ ‬بها،‭ ‬من‭ ‬إفريقيا‭.‬