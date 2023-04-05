بعد زيارة السفينة أكثر من 160 دولة

طاقم لوگوس هوب يشيد بحضارة العراق وكرم الضيافة

البصرة – أمجاد ناصر

أكد نائب محافظ البصرة : ان استضافة السفينة (لوگوس هوب) الحاملة لأكبر معرض عائم للكتاب في العالم والتي تضم اكثر من (5000)عنوان مختلف للكتب وتحديداً الكتب الاكاديمية ، هو واحد من اهم العوامل لتفعيل السياحة ودعم الاقتصاد المحلي ونقل الصورة الحقيقية عن العراق ثقافيا و علميا وفنيا .

عمق حضاري

مضيفا خلال زيارته السفينة برفقة محافظ البصرة أسعد العيداني و وزير التربية ابراهيم نامس : كل يوم تثبت محافظة البصرة بأنها مدينة للثقافة والعلم والفن و الرياضة و تعبر عن عمقها الحضاري ، واليوم تستضيف السفينة (لوگوس هوب) أكبر معرض عائم للكتاب في العالم و المسجل ضمن موسوعة غينس للارقام القياسية ، التي تزور العراق للمرة الأولى بعد زيارتها لاكثر من 160 دولة ، و نحن جدا مسرورين بطاقم السفينة الذي عبر عن فرحته وأشاد بتفاعل المواطنيين لزيارة المعرض و الاطلاع عن محتوى الكتب القيمة المعروضة ، كما أكد لنا المدير التنفيذي لمنظمة g b a المالكة للسفينة بان هذه الزيارة ستبقى مطبوعة في اذهان طاقم السفينة باعجابهم بهذا الشعب صاحب الضيافة والكرم و المثقف جيدا حتى اطفاله أبهرونا باتقانهم اللغة الانكليزية وهذه الزيارة لم نشهد مثيلتها منذ انطلاق السفينة منذ 30 عاما .

كما أشار ، روني لابين المسؤول عن تنظيم الرحلات في السفينة : نحن جدا سعداء بتواجدنا لاول مرة في بلد الحضارات الذي يتجاوز عمره اكثر من ستة الاف سنة ، بلد اعظم الامبراطوريات الحضارية التي نشأت فيه وعرفناها الحضارة الأكدية والسومرية والبابلية و الأشورية ,، دائما يقولولون و يتحدثون في اوربا بأن الحضارة الاغريقية واللاتينية هما أساس الحضارات في العالم ، لكن هذا غير صحيح لأن بلدكم هو الاساس و من بدأ بالحضارة ، وهو أول من عرف الكتابة و الرياضيات و التوقيت والتقويم وعلم الفلك و سن القانون و العديد من العلوم الاساسية بدأت من العراق، ونحن فخورين لزيارة بلد الحضارات ونأتي بسفينة الكتب الى بلد الكتابة وهنا تبدا القصة كلها ، ونحن محضوضين لزيارة بلدكم المشهور و المعروف ولديكم تاريخ كبير و متنوع .

تاريخ متنوع

واطلعت على تاريخكم الذي ذكر العديد من الحروب التي مرت عليكم لكن رأيت الاصرار والقوة والعزم لهذا الشعب الذي يتطلع للأمام وبقوة وهذا ما يسعى اليه ايضا المسؤولين من اجل ازدهار العراق وبناء مستقبله مثل تاريخه القوي .

كما رحب ، فرحان الفرطوسي مدير عام شركة الموان العراقية : نرحب بكم في بصرة السياب والبريكان و الأدب والثقافة ، ونجتمع مع ابناء البصرة والعراق بهذا العرس الثقافي بوصول السفينة التي تحمل اكبر معرض للكتاب بعد زيارتها لاكثر من 160 دولة تحط مرساها في شط العرب في البصرة الفيحاء ، و هذا الحدث الكبير الذي حصل بتظافر الجهود الخيرة من ابناء المدينة من أجل المزيد من العطاء الثقافي والعلمي والفني والرياضي وكافة المجالات من لكي نعكس الحضارة العراقية الاصيلة التي وصفها الاخوة الزائرين بالحضارة المتعددة .

وقدمت الشركة العامة لموانئ العراق 5000 كتابا للأطفال هدية للسفينة.

كما اقام الاتحاد العام للكتاب و الادباء في البصرة جلسات شعرية ونقدية على مسرح السفينة و اقامت دائرة صحة البصرة قسم الصحة العامة مركز الامـــــــراض الصدرية والتنـــــــفسية و بالتعاون مع الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطـــــبية ونقابة الاطباء فرع البصرة ، ندوة نقاشية تثقــــــيفية حول مرض التدرن .