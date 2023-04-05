طاقة شمسية – محمد الدوبان

جهود سفارة هولندا في جمهورية العراق مشكوره في أشاعة ثقافه استقلال الطاقة الكهربائية عن وزارة الكهرباء والاعتماد الذاتي على مصادر الطاقة المتجددة المتوفره محليا ، والتي يأتي أولها الطاقة الشمسية المسنده ببطارية خزن الطاقة اللثيوم- حديد- فوسفيت.

كما اشكر منظمة يونامي بعثة الأمم المتحدة على إقامة دورة تدريبية في الموصل وتدريب خمسون طالب من ابناء الموصل في مركز التدريب المهني على تقنية توليد الكهرباء من الشمس.

بوركت جهودكم جميعا وانا على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفني واللوجستية والمهني الخاص بمنح المتدربين بعد انتهاء التدريب الترخيص الدولي لممارسة حرفه تركيب منظومات الطاقة الشمسية المستقلة عن الكهرباء الوطنية ، بالإضافة إلى تشغيل المنظومة المذكورة وصيانتها وخدمه ما بعد البيع.

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