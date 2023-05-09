طاقة بديلة – محمد الدوبان

من مصادر الطاقة الكهربائية المتجددة والطبيعة هي الكهرومائية والتي تغنينا عن الاعتماد على الوقود الاحفوري في توليد الكهرباء المكلفة نوعيا للميزانيات التشغيلية الحكومية.يعتبر العراق من الدول المتقدمة والرائدة في هذا المجال خلال اربعينات القرن التاسع عشر الميلادي بفضل مجلس الأعمار النظام الملكي ، وتحديدا بجهود المهندس الفذ المرحوم جعفر ضياء جعفر . الربط أعلاه يبين إليه توليد الكهرباء من الطاقة المذكورة آنفا في محطة الصقلاوية عام 1957. كما عملية التوليد تزيد من الكفاءة الروائية الأنهار والقضاء على التصحر والجفاف.

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