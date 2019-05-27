طاقات المجتمع المهدورة – حسين علي غالب

مشاهد إنسانية رائعة تتجلى بهذا الشهر ، وفي أوقات أخرى كثيرة ، وجميعها تدل على أن مجتمعاتنا رغم الظروف إلا أنها ما زالت مجتمعات مفعمة بالحياة وحب الخير للأخرين .

أن هذه الطاقات كالبئر الذي لا ينضب مهما استقيت منه ، ولهذا تزداد الدعوات الصادقة والحكيمة إلى استغلال طاقات المجتمع وجعله خلية نحل تعمل بكل قوتها وتعم الفائدة على الجميع .

عندما كنا صغاراً ما زالت أتذكر معلمينا الاجلاء وهم يحثوننا لخدمة المجتمع ، فيوماً نقوم بتنـــــــظيف أحد الشوارع وبعد فترة نقوم بغرس الأشجار المثمرة في أرض خاليـــــة من الزرع أو نقوم بطلاء حائط طويل ، كل هذه الأعمال وغيرها الكثير كنا نــــــــقوم بها وننهيها بوقت قياسي لأننا كـــــــنا نملك روح الجماعة في عملنا ، وهكذا كانت تلغى الفروقات الاجتــــماعية والطبقية وتنصـــــــهر لهدف سام بسيط وواضح. تقوم الآن الهند بحملات مليونية لتــــــــغيير الواقع فلقد قاموا في بداية العام بأكبر حملة تشــــــــجير في تاريخ البـــــشرية في مدة لا تتجاوز أربعة أيــــــــام فقط ، أما الصين فلقد قدمت لنا درسا رائعاً في عمل المجتمع التطوعي ، فالصين كما هو معلوم لديها أطول سكة قطارات في العالم فلا يوجد مكان إلا وقد وصلته السكة وما قامت الحــــــكومة به بكل بساطة أنها وفرت مهندســـــــي طرق وأوصلت قضبان سكة الحديد للقـــــــطارات ، وقالتها صراحة وعلانية أوصلوا سكة الحديد إلى مدنكم فعمل الجميع مع مهندسي الطرق طواعية وانتهت مهمتهم بتكلفة قليلة وبوقت سريع اعتمادا على جهــــــود أفراد المجتمع .

مجتمعاتنا لا تقل عن أي مجتمع أخر ، لكننا نحتاج إلى روح المبادرة والتنظيم ، فأن وفرنا هذين الأمرين أنا متأكد أننا سوف نقدم للعالم بأسره تجربة رائعة ليس لها مثيل يذكر.