طارق يوجّه رسالة للجماهير بعد مباراة كولومبيا

بغداد – الزمان

وجه لاعب المنتخب الوطني ونادي معيذر القطري همام طارق، رسالة غاضبة إلى من وصفهم بـ بعض الجماهير العراقية.

وقال طارق في منشور عبر انستغرام إنه إلى الفئة القليلة من جمهورنا أولئك الذين يشتمون وينتقصون مني من دون سبب مقنع أقول لهم: أنا خدمت العراق لأكثر من 12 عاماً في المنتخبات الوطنية وتشرفت أن أكون جندياً في خدمة بلدي. وأضاف لعبت في أفضل الأندية في الاحتراف وأشرف على تدريبي الكثير من المدربين الأجانب من جنسيات مختلفة وتمثيل المنتخب الوطني جاء عن طريق مدربين أجانب ومحليين محترمين وكان آخرهم المحترم كاساس.وتابع لا افهم معنى هذا الشتم والانتقاص، تخيلوا إن الحال وصل لشتم والدي المتوفي والطعن بأهلي، أما الجمهور العراقي المحترم وهم الأغلبية أقول لهم ؛ فضلكم لن أنساه فأنتم تستحقون الاحترام.وتعرض طارق لموجة من السخرية والانتقاد بعد مشاركته الأخيرة مع المنتخب الوطني في مباراة كولومبيا والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.وعاود المنتخب الوطني للكرة القدم، تدريباته في معسكره التدريبي بمدينة خيريز الإسبانية.

تدريبات المنتخب

وذكر اتحاد الكرة في بيان أن المنتخب الوطنيّ، عاود إجراءَ تدريباته في مدينةِ خيريز الإسبانيّة، حيث احتضنت مراكزُ التدريب في مقرّ إقامة وفد المنتخب الوطنيّ التدريباتَ الصباحية والتي شاركَ فيها جميع لاعبي المنتخب الوطنيّ باستثناء كيفن يعقوب لمراجعته مركز الطب الرياضيّ في مقرّ الإقامة بعد تعرضه لإصابةٍ في مباراة كولومبيا على مُستوى الركبة، بينما تدربَ بشكلٍ انفراديّ كل من زيدان إقبال وعلي فائز، مع تدريباتٍ خفيفةٍ لدقائق معدودةٍ لأسامة رشيد الذي أصيب هو الآخر في مباراةِ كولومبيا.

وبين أن المنتخب الوطنيّ من المؤمل أن يستكمل تدريباته غداً تحضيراً لمُواجهةِ نادي لينكولن ريد ايمبيس من جبل طارق بعد غد الثلاثاء في ملاعب التدريبِ الخاصّة بمقرّ الإقامة قبل اختتام المعسكر التدريبيّ في الـ 20 من الشهر الحالي.وأشار إلى إن اللاعب زيدان إقبال سيغادر مع كيفن يعقوب وأسامة رشيد وفدَ المنتخب الوطنيّ، وذلك بعد التفاوضِ مع الجهازِ الفنيّ وإدارة الوفد لغرض إكمالِ إجراءات علاجهم.