طائرة نروجية تعود إلى ستوكهولم بعد تهديد بوجود قنبلة

ستوكهولم-(أ ف ب) – اضطرت طائرة تابعة لشركة “نورفيجن ايرشاتل” النروجية كانت متجهة الى مدينة نيس الفرنسية للعودة إلى ستوكهولم بعد تلقيها انذارا بوجود قنبلة بعيد اقلاعها الخميس، بحسب ما اعلنت الشركة.

وقالت الشركة في بيان إن “نورفيجان تؤكد أن انذارا بقنبلة صدر ضد الرحلة دي.واي 4321 من ارلاندا إلى نيس”.

وقالت المتحدثة باسم شرطة ستوكهولم توفي هاغ لوكالة فرانس برس إن الشرطة المحلية وشرطة الحدود “تعملان في شكل حثيث في ارلاندا لجمع معلومات والمتابعة واتخاذ الخطوات الضرورية”.

وقال أحد المسافرين لصحيفة محلية إن الطائرة كانت متوقفة في آخر المدرج تحيط بها سيارات الطوارئ.

وكانت الطائرة قد أقلعت الساعة 10,09 صباحا (09,09 ت غ) وعادت إلى المطار نفسه قرابة الساعة 11,15 صباحا.

وقال مركز تنسيق مهمات الانقاذ الذي تم إبلاغه بالتهديد بعد 30 دقيقة من إقلاع الطائرة، إن 169 راكبا كانوا فيها.

وقال أحد الركاب للصحيفة إنهم انتظروا وصول سلالم متحركة لأكثر من ساعة بعد الهبوط. ولم يتضح بعد كيف تم الإبلاغ بالتهديد.