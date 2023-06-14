طائرة لنقل جالية العراق في السودان

بغداد – ندى شوكت

استجاب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لأبناء الجالية العراقية في السودان، وقرر تخصيص طائرة لإعادتهم الى بغداد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجة أحمد الصحاف في تصريح امس ان (السوداني استجاب لمناشدة أبناء الجالية العراقيّة العالقين في السودان ووافق على تخصيص طائرة نقل جويّ سي130 لإعادتهم). وأضاف أن (خلية الاستجابة الدبلوماسيّة الطارئة بوزارة الخارجية التي يرأسها وزير الخارجية فؤاد حسين تتابع باهتمام توجيه رئيس الوزراء وبدأت بالإجراءات العاجلة بهذا الشأن).