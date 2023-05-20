طائرة غاز الجنوب يتحقّق فوزاً على الكويتي ضمن البطولة الآسيوية

بغداد- الزمان

سجل ممثل الطائرة العراقية فريق نادي غاز الجنوب فوزاً مستحقاً على فريق نادي الكويت الكويتي بثلاثة أشواط دون رد.وسيضرب غاز الجنوب موعدا اليوم السبت مع نادي جمبوس الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس لحساب البطولة الآسيوية للأندية بالكرة الطائرة الجارية حاليا في البحرين.وكان غاز الجنوب قد خسر اللقاء السابق أمام الشرطة القطري بثلاثة أشواط دون مقابل غاز الجنوب قبل فوزه على ممثل أفغانستان بثلاثة أشواط دون رد ليقطع بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.