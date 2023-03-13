طائرة غاز الجنوب تخفق أمام دار كليب البحريني ببطولة غرب آسيا

بغداد- الزمان

خسر فريق نادي غاز الجنوب بكرة الطائرة أمام نادي دار كليب البحريني بثلاثة أشواط مقابل لا شيء في ختام مبارياته بدور المجموعات لبطولة غرب آسيا، فيما تأهل لدور الـ8 في البطولة من مجموع نقاطه بدور المجموعات.وجاء التفوق البحريني على ممثل العراق ضمن منافسات البطولة بواقع 12-25 . 16-25 . 19-25.وبهذه الخسارة احتل غاز الجنوب العراقي المركز الثالث في المجموعة الثانية من بطولة اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة بعد تحقيق انتصارين وخسارتين، وسيلعب في دور الثمانية أمام نادي الشرطة القطري وصيف المجموعة الأولى.وكان غاز الجنوب تلقى أولى الهزائم في بطولة غرب آسيا مبارياته أمام الريان القطري بثلاث اشواط لواحد كانت على النحو الآتي (25-21) . (24-26). (25-22). (25-22).يذكر أن العاصمة الأردنية عمّان تستضيف بطولة غرب آسيا بالكرة الطائرة للأندية الأولى للمدة من الثالث ولغاية الثالث عشر من شهر آذار الحالي بمشاركة أبطال الدوري لمنتخبات اتحادات دول المنطقة.