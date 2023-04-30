طائرة‭ ‬إجلاء‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬السودان‭ ‬إلى‭ ‬الإمارات

ابوظبي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬‮ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬الإمارات‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الأحد‭ ‬طائرة‭ ‬إجلاء‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬السودان‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬مهارك‭ ‬منذ‭ ‬أسبوعين،‭ ‬تقلّ‭ ‬136‭ ‬راكبًا‭ ‬هم‭ ‬إماراتيون‭ ‬ودبلوماسيون‭ ‬ورعايا‭ ‬من‭ ‬تسع‭ ‬دول،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإماراتية‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬تقل‭ ‬طائرة‭ ‬الإجلاء‭ ‬الثانية‭ ‬الفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬احتياجا‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬والأطفال‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬والنساء،‭ ‬والذين‭ ‬تضعهم‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولوياتها‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬قد‭ ‬وصلت‭ ‬السبت‭ ‬طائرة‭ ‬إجلاء‭ ‬أولى‭ ‬تقل‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الإماراتيين‭ ‬ورعايا‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬جنسية‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬السودان‭. ‬واندلعت‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬محمّد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬المعروف‭ ‬بحميدتي،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬حليفًا‭ ‬للبرهان‭ ‬ونائباً‭ ‬لقائد‭ ‬الجيش‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتحولا‭ ‬الى‭ ‬خصمين‭. ‬وأدى‭ ‬القتال‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬528‭ ‬شخصاً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬حوالى‭ ‬4600‭ ‬آخرين،‭ ‬وفق‭ ‬أرقام‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬لكن‭ ‬يرجح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الحصيلة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭.‬