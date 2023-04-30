طائرة‭ ‬إجلاء‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬السودان‭ ‬إلى‭ ‬الإمارات

ابوظبي (أ ف ب) – وصلت إلى الإمارات بعد ظهر الأحد طائرة إجلاء ثانية من السودان الذي يشهد مهارك منذ أسبوعين، تقلّ 136 راكبًا هم إماراتيون ودبلوماسيون ورعايا من تسع دول، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية. وقالت الوزارة في بيان «تقل طائرة الإجلاء الثانية الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، والذين تضعهم الدولة على رأس أولوياتها». وكانت قد وصلت السبت طائرة إجلاء أولى تقل عددًا من الإماراتيين ورعايا من 16 جنسية قادمة من السودان. واندلعت المعارك في السودان في 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمّد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، الذي كان حليفًا للبرهان ونائباً لقائد الجيش قبل أن يتحولا الى خصمين. وأدى القتال إلى مقتل 528 شخصاً على الأقل وإصابة حوالى 4600 آخرين، وفق أرقام وزارة الصحة، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أكبر من ذلك.