طائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬تشل‭ ‬مطاراً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬بريطانيا

‭ ‬لندن‭- ‬الزمان

أعلن‭ ‬مطار‭ ‬غاتويك‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬صباح‭ ‬امس‭ ‬أنه‭ ‬يعتزم‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬أبوابه‭ ‬‭”‬لعدد‭ ‬محدود‭”‬‭ ‬من‭ ‬الرحلات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شهد‭ ‬شللا‭ ‬إثر‭ ‬مشاهدة‭ ‬طائرات‭ ‬مسيَّرة‭ ‬عشرات‭ ‬المرات‭ ‬حوله‭ ‬في‭ ‬حادثة‭ ‬وصفتها‭ ‬الحكومة‭ ‬بأنها‭ ‬‭”‬غير‭ ‬مسبوقة‭”‬‭. ‬وقال‭ ‬المطار‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬‭”‬مدرَّج‭ ‬غاتويك‭ ‬متاح‭ ‬حاليا‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬هبوط‭ ‬وإقلاع‭ ‬عدد‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬الرحلات‭”‬،‭ ‬ونصح‭ ‬المسافرين‭ ‬بالتحقق‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬رحلتهم‭ ‬قبل‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬المطار‭.‬

وبحسب‭ ‬مدير‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬كريس‭ ‬وودروف،‭ ‬يُتوقع‭ ‬إقلاع‭ ‬قرابة‭ ‬700‭ ‬رحلة‭ ‬الجمعة‭. ‬وقدم‭ ‬وودروف‭ ‬اعتذاره‭ ‬لـ120‭ ‬ألف‭ ‬مسافر‭ ‬تأثروا‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭. ‬وأوضح‭ ‬وودروف‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لشبكة‭ ‬‭”‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭”‬‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتمّ‭ ‬اعتراض‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيَّرة‭ ‬ولم‭ ‬يتمّ‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬مشغِّليها،‭ ‬تمكن‭ ‬المطار‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬أبوابه‭ ‬بعد‭ ‬اتخاذ‭ ‬‭”‬تدابير‭”‬‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الشرطة‭ ‬والجيش‭ ‬والسلطات،‭ ‬رافضاً‭ ‬إعطاء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.‬

وصرّح‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬كريس‭ ‬غرايلينغ‭ ‬لـ‭”‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭”‬‭ ‬أن‭ ‬‭”‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الحوادث‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭”‬‭. ‬وقال‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الانتقادات‭ ‬لعدم‭ ‬قدرة‭ ‬السلطات‭ ‬على‭ ‬تعطيل‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيّرة‭ ‬‭”‬علينا‭ ‬معرفة‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬ما‭ ‬حدث‭”‬‭ ‬لنتمكن‭ ‬من‭ ‬‭”‬استخراج‭ ‬العِبر‭”‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬التقنيات‭ ‬لتوقيف‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬‭”‬ظهرت‭ ‬للتو‭”‬‭. ‬وأغلق‭ ‬المطار‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬كإجراء‭ ‬أمني‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رُصدت‭ ‬طائرتان‭ ‬مسيّرتان‭ ‬تحلّقان‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المدرج‭ ‬نحو‭ ‬الساعة‭ ‬21,00‭. ‬وأعيد‭ ‬فتحه‭ ‬بشكل‭ ‬مقتضب‭ ‬ليلاً‭ ‬قبل‭ ‬إغلاقه‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬03,45‭ ‬ت‭ ‬غ‭ ‬صباح‭ ‬الخميس‭ ‬بسبب‭ ‬مشاهدة‭ ‬الطائرات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬

وندد‭ ‬رئيس‭ ‬المطار‭ ‬التنفيذي‭ ‬ستيوارت‭ ‬وينغيت‭ ‬الخميس‭ ‬بـ‭”‬عمل‭ ‬محدد‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إغلاق‭ ‬المطار‭ ‬والتسبب‭ ‬بأكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الاضطرابات‭ ‬قبل‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭”‬‭. ‬وقالت‭ ‬شرطة‭ ‬ساسكس‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيَّرة‭ ‬شوهدت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬مرة‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭. ‬ووصفت‭ ‬الحادثة‭ ‬بأنها‭ ‬‭”‬عمل‭ ‬متعمد‭”‬‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬‭”‬أية‭ ‬إشارة‭ ‬تدلّ‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬مرتبط‭ ‬بالإرهاب‭”‬‭. ‬ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‭”‬ذي‭ ‬دايلي‭ ‬تلغراف‭”‬‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬شخصا‭ ‬‭”‬منفردا‭”‬‭ ‬مدافعاً‭ ‬عن‭ ‬البيئة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬خلف‭ ‬هذا‭ ‬الاعتداء‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬للصحيفة‭ ‬‭”‬العمل‭ ‬المرتبط‭ ‬بالبيئة‭ ‬هو‭ ‬ميدان‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭”‬‭.‬

‭-‬‭ ‬‭”‬إفساد‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭”‬‭ ‬‭-‬

وتصدّرت‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬غاتويك‭ ‬الصفحات‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الصحف‭ ‬البريطانية‭ ‬الجمعة‭. ‬وسألت‭ ‬صحيفة‭ ‬‭”‬ذي‭ ‬دايلي‭ ‬مايل‭”‬‭ ‬الجمعة‭ ‬‭”‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تُفسد‭ ‬هذه‭ ‬البقعة‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬السماء‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬350‭ ‬ألف‭ ‬شخص؟‭”‬‭.‬

وتعرضت‭ ‬الحكومة‭ ‬لانتقادات‭ ‬لعدم‭ ‬قيامها‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬لحماية‭ ‬المطارات‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭.‬

وندد‭ ‬كارل‭ ‬تورنر‭ ‬المكلف‭ ‬شؤون‭ ‬النقل‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬المعارض،‭ ‬بـ‭”‬فشل‭ ‬الحكومة‭ ‬الذريع‭”‬‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭ ‬بشأن‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة،‭ ‬مقترحاً‭ ‬منعها‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬يمتدّ‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬كيلومترات‭ ‬حول‭ ‬المطارات‭.‬

ويحظر‭ ‬القانون‭ ‬الحالي‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الطائرات‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أقلّ‭ ‬من‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬المطارات‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬قدم‭ ‬‭(‬122‭ ‬مترا‭)‬‭. ‬ويواجه‭ ‬المخالفون‭ ‬عقوبة‭ ‬بالسجن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭.‬

ويُفترض‭ ‬أن‭ ‬يعقد‭ ‬مسؤولون‭ ‬من‭ ‬وزارات‭ ‬مختلفة‭ ‬اجتماعاً‭ ‬الجمعة‭ ‬لتقييم‭ ‬الوضع‭.‬

واستُدعي‭ ‬الجيش‭ ‬للمساعدة‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬تقنيات‭ ‬متقدمة‭ ‬لتعقب‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭.‬

وصرّح‭ ‬كريس‭ ‬غرايلينغ‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬‭”‬جهوداً‭ ‬هائلة‭ ‬تم‭ ‬بذلها‭”‬‭.‬