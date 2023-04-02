ضياع وتضييع – حسين الصدر

-1-

قال الشاعر :

اغتنْم يومك هذا

إنّما يومُك ضَيْفُ

وانتهزْ فرصةَ عُمْرٍ

حاضرٍ فالوقتُ سيفُ

لا تُضيعُ هذه الأنفاس

فالتضييعُ حيفُ

-2-

من العادات الشائعة في الوسط العراقي الانشغال بلعبة (المحيبس) في ليالي الشهر الفضيل .

وبحماس ملحوظ، وإقبال شديد، يتقابل الفريقان ويتباريان لاخراج (المحبس) من يد حامله وقد تستغرق اللعبة وقتا طويلاً …!!

-3-

إنّ انفاق الوقت في لُعبة من اللعب … يعتبر ضياعاً وتضييعا .

ولو استعاضوا عن اللعب بتلاوة القرآن وتدبر آياته لكان خيراً .

-وشهر رمضان ربيع القرآن –وتلاوة الكتاب تجعلهم يفوزون بكنوز عظيمة ، وأرصده ضخمة من الحسنات وتزدان صحائف أعمالهم بالجميل من الأعمال .

أما تضييع الوقت في اللعب فانه الخسارة الفادحة التي يَحرْمُ بها اللاعبون أنفسهم من أعظم المثوبات، ولا يُضيّعُ الوقتَ الاّ التائه الضائع الذي لا يعرف الطريق الذي يجب أنْ يسلكه حتى يصل الى مأمنه .

وهل يُقبل ممن يَعدّون أنفسَهم مِنْ ذوي الفهم والدراية أنْ يكونوا ضمن الضائعين المُضيعين ؟

-5-

وما يقال في ( المحيبس ) يُقال في كل الانشغالات الاخرى المشابهة سواء بسواء .

لقد جاء الحث على تلاوة القرآن بعد الصيام مباشرة في خطبة الرسول (ص) في استقبال شهر رمضان حيث قال (ص) :

( فسلوا ربكم بنيّات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه ) .

-6-

ونذكر هنا بما جاء في خطبة أخرى للرسول (ص) خطبها في آخر ايامه فقد روي عنه (ص) انه قال :

معاشر الناس :

ليس بين الله وبين احد يعطيه به خبراً او يصرف عنه شراً الاّ العمل الصالح :

ايها الناس :

لا يدعى مُدع ولا يتمنى مُتمنٍ والذي بعثني بالحق نبيا لا يُنجي الاّ العمل مع رحمته .

ولو عصيتُ لهويت )

فالمدار على العمل لا على اللعب واللهو

وفقنا الله واياكم لصالح الاعمال والأقوال وأنعم علينا برحمة منه وغفران.