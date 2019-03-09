ضياء السعدي نقيب للمحامين العراقيين

بغداد – الزمان

فاز المحامي ضياء السعدي بمنصب نقيب المحامين العراقيين بعد انتخابات جرت الخميس الماضي بأشراف لجنة قضائية. وقال مصدر في تصريح امس ان (السعدي فاز بمنصب نقيب المحامين العراقيين بعد تقدمه بالاصوات على النقيب السابق احلام اللامي في بغداد وعدد من المحافظات ). وكان السعدي قد اسس لبرنامجه الانتخابي مجموعة من الاجراءات بضمنها الغاء رواتب النقيب والاعضاء بعده عملهم تطوعياً . وهنأ الحقوقي عبد الخالق الشاهر، السعدي بالفوز . وقال في بيان تلقته (الزمان) امس ان (انتمائك للعراق الأول وهو الهوية التي تحملها وكل الهويات الدينية والمذهبية لا تزاحم انتمائك في هذه المرحلة لان العراق هو اكثر البلدان حاجة لنقابة محاميها وباقي منظمات المجتمع المدني ويمكننا من خلال دراسة تأريخنا المعاصر نلاحظ بصمات هذه النقابة من خلال كونها منظمة غير حكومية)، متمنيا (للسعدي النجاح في مهمته وتحقيق الاهداف التي يسعى اليها من خلال مراقبة الخروق الدستورية ونشرها للتوعية و الطعن بكل القوانين التي تتعارض مع الدستور لدى المحكمة الاتحادية العليا وكذلك الطعن بكل اجراءات السلطة التنفيذية التي تتعارض مع القوانين النافذة).