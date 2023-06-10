ضياء الدين يحرز برونزية الدراجات الآسيوية

بغداد- ساجد سليم

ضمن منافسات بطولة اسيا المقامة حاليا في تايلند حقق بطل العرب سابقا المتسابق ياسر ضياء الدين عباس برونزية سباق الماستر، لكبار السن وشارك في هذا السباق اكثر من 14منتخب اسوي وكذالك شارك في نفس السباق ايضامتسابق عراقي اخر هو احمد سهل الذي لم يحصل على نتيجة وكذالك حصل لاعبنا وهبي سليمان ع الترتيب الثامن ضمن سباق الفردي ضد الساعة لفئة الاولمبي تحت 23عام وشارك في هذا السباق 16منتخب اسيوي.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للدراجات علي حميد، إن ضياء الدين جاء بالمركز الثالث بعد منافسيه التايلندي صاحب المركز الأول، والسعودي الذي حل ثانياً، حيث شارك في السباق 16 متسابقاً من دول آسيوية مختلفة.

وانطـــــلقت بـــــــطولة آسيا في تايلند في السادس من شهر حزيران الجاري وتســـــــتمر لغاية الثالث عشر منه بمشاركة ثلاثين بلداً.