ضمانات من حميدتي الى مصر بسلامة قواتها في قاعدة مروى

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة

​​عقدت‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬صباح‭ ‬امس‭ ‬اجتماعا‭ ‬طارئا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المندوبين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬لبحث‭ ‬الأزمة‭ ‬السودانية‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬تحدث‭ ‬مندوب‭ ‬السودان‭ ‬لدى‭ ‬الجامعة‭ ‬والذي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬السودان‭ ‬تم‭ ‬غدرا‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬البرهان‭ ‬وحميدتي‭ ‬قبل‭ ‬اندلاع‭ ‬المعارك‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬السودانية‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الموقف‭ ‬واجبرت‭ ‬ميليشيا‭ ‬التمرد‭ ‬السريع‭ ‬على‭ ‬الهروب‭ ‬وجار‭ ‬الآن‭ ‬مطاردتها‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجيوب‭ ‬وربما‭ ‬يستغرق‭ ‬هذا‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬نظرا‭ ‬لاحتماء‭ ‬تلك‭ ‬القوات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مدنية،‭ ‬وأضاف‭ ‬المندوب‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬مجال‭ ‬للمفاوضات‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬القوات‭ ‬والتي‭ ‬صدر‭ ‬قرار‭ ‬باعتبارها‭ ‬قوات‭ ‬متمردة‭ ‬ودعا‭ ‬مندوب‭ ‬السودان‭ ‬إلى‭ ‬إعلان‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬دعمها‭ ‬لقوات‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬له‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ .‬

‭ ‬وكشف‭ ‬السفير‭ ‬حسام‭ ‬زكي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬مناشدة‭ ‬الطرفين‭ ‬لوقف‭ ‬التصعيد‭ ‬وإطلاق‭ ‬النار‭ ‬بشكل‭ ‬فوري،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬شعبه‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬تتجاوب‭ ‬الأطراف‭ ‬السودانية‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬المطلب،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬خطير‭ ‬وينذر‭ ‬بانزلاق‭ ‬الأوضاع‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬مهددة‭ ‬لوحدة‭ ‬السودان‭ .‬

‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬المصرية‭ ‬التي‭ ‬تواجدت‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬مروى‭ ‬السودانية‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬تدريبية‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬طبيعي‭ ‬يحدث‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬وأن‭ ‬تلك‭ ‬القوات‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديها‭ ‬أوامر‭ ‬بالاشتباك‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬التي‭ ‬استولت‭ ‬على‭ ‬القاعدة،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬اجتمع‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬العسكرية‭ ‬وأرسلت‭ ‬مصر‭ ‬إنذارا‭ ‬شديد‭ ‬اللهجة‭ ‬للمتمردين‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬القوة‭ ‬المصرية‭ ‬والإفراج‭ ‬عنها‭ ‬وعودتها‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة،‭ ‬وإلا‭ ‬فسيكون‭ ‬هناك‭ ‬رد‭ ‬مصري‭ ‬قاسي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬إلى‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬تلك‭ ‬القوات‭ ‬وعودتها‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ .‬

‭ ‬وكشف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المصرية‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬بوجود‭ ‬مخطط‭ ‬يحاك‭ ‬بواسطة‭ ‬قوى‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬لإقامة‭ ‬سد‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مروى‭ ‬لحرمان‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬البقية‭ ‬الباقية‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬النيل‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬عبر‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ .‬

‭ ‬وتعليقا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يجرى‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬قال‭ ‬د‭. ‬طارق‭ ‬فهمي‭ ‬أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬بجامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬المشهد‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬غير‭ ‬واضح‭ ‬المعالم‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬القوى‭ ‬الإقليمية‭ ‬التي‭ ‬تغذي‭ ‬الصراع،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬سيناريو‭ ‬الحسم‭ ‬في‭ ‬الأزمة‭ ‬السودانية‭ ‬غير‭ ‬واضح‭ ‬المعالم‭ ‬ويحتاج‭ ‬لبعض‭ ‬الوقت‭ ‬وأكد‭ ‬فهمي‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬السودانية‭ ‬تمتلك‭ ‬قوة‭ ‬الطيران‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تمتلك‭ ‬قوة‭ ‬حرب‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬فإنّ‭ ‬الأمر‭ ‬قد‭ ‬يطول‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬طلب‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬السيناريو‭ ‬القادم‭ ‬للأزمة‭ ‬سيؤخر‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬الإنتقالية‭ ‬وستؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تدخل‭ ‬أطراف‭ ‬خارجية‭ ‬وداخلية‭ .‬

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