ضعف الأحزاب السياسية – كامل كريم الدليمي

الشيء الوحيد الذي أنتجهُ مجتمعنا بأعداد هائلة بعد عام 2003 هو الأحزاب التي تتوالد وتنشطر وتتكاثر كالأرانب يوماً بعد يوم.. ويُمكن تحديد شهور ما قبل الانتخابات بأنها هي أيام التكاثر والتفريخ، حيث بلغ عدد اسماء الاحزاب المسجلة بالمفوضيةً بالمئات، ولكنها تبخّرت ودخل بعضها في دورة سُبات بعد انتهاء العملية الانتخابية ، تَشَكلّت أحزاب جديدة في العراق هي لا تمتلك برنامجاً سياسياً او نظاماً داخلياً ولا أيديولوجية واضحة.. وإنما الهدف من كل ذلك هو المشاركة في الانتخابات وتحقيق الهدف في الوصول إلى مجلس النواب، وبعد ذلك يحلها حلاّل.

ربما ستفاجئنا بعض الدول ممن لم تدخلها الديمقراطية من أبوابها الواسعة مثلما ننعم بها الآن، بالطلب إلينا لكي نصدّر إليها بعضاً من هذه البضاعة (الأحزاب) التي باتت كاسدةً لدينا لكثرتها، ولعدم الإقبال عليها من مواطنينا ، في واقعنا المُفعم بالضبابية غابت معالم المنهج السياسي الراكز والايدلوجيات المفعمة بالعمل الجماعي الجاد لتحقيق الامن والرفاهيه للمواطنين .

كنا نأمل ان نرى احزاب المعارضة تسعى جاهدة لتطبيق شعاراتها التي رفعتها قبل استلامها السلطة في وعود تكاد تكون احلاماً وردية لشعب يحلم فقط بالامان ولقمة عيش كريمة ، وبعد استلامهم السلطة تحولت شعاراتهم للصراع من اجل الاستحواذ على السلطة والتمدد على حساب الشريك السياسي والابتعاد عن لغة الحوار التي ممكن ان تكون الطريق الاقصر للتوافق ،

لذا عندما نتحدث عن الديمقراطية الحقة، في أدق تحليل لها، لا تعني سوى السيطرة الكاملة لشعب اي دولة بأكمله على صناعة القرار وإجراءات تنفيذه، هذه السيطرة التي لا تتحقق في صورتها العملية إلا باستعمال وسائل مختلفة ومن خلال أساليب متنوعة، فردية وجماعية، من الشعب وبالشعب وللشعب.

ولكن متى نحقق اركان الديمقراطية في العمل عندما تتوفر احزاب لديها الارادة للعمل من اجل الوطن والمواطن لا من اجل الحزب والمتحزب .

ونتيجة عدم تنفيذ آليات العمل الديمقراطي بالشكل السليم تؤدي بالتأكيد الى ضعف الاحزاب السياسية التي فشلت في انجاح التجربة الديمقراطية ، كما أن هناك عدة عوامل أدت إلى ضعف وغياب الأحزاب عن أداء دورها فى المشهد السياسي ، بالوقت الذي كانت الجماهير تعوّل على التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية لغرض خلق فرص اكبر للتنافس في خدمة المواطنين وأصلاح منهج الدولة من خلال أرساء مبدأ العدالة الاجتماعية والحرية وحفظ الكرامات .

أسباب ضعف الأحزاب هو عدم وجود أعضاء وكوادر جديدة تنضم لها على الرغم مما شهدهُ العراق من حراك سياسى بعد عام 2003 وتأسيس اكثر من خمسمائة حزب ، حيث لم تفرز تلك الاحزاب كوادر سياسية متقدمة ذات خبرة ودراية وقدرة قيادية ، وايضاً لم تشهد تلك الاحزاب تزايد بالانتماء الحزبى.

كما وان تشابه البرامج السياسية فى الأحزاب أحد المشكلات التى تضعفها، أن التشابه فى البرامج يصل لحد أنه لا يمكنك أن تفرق بين برامج الأحزاب الدينية والليبرالية والوسط ان وجدت تلك الافكار فعلاً عند تأسيس الاحزاب ، وكثير من الاحزاب تأسست على اساس المشاركة في الانتخابات .

ومن بين الأسباب التى تضعف الأحزاب ايضاً وجود انشقاقات دائمة داخلها بسبب الخلاف على المصالح ، وعدم وجود كيان مؤسسى قادر على استقطاب مواطنين للانضمام إليه، وغياب فكرة الاندماج الحزبى على أساس تشابه البرامج وضعف التمويل وغياب المراجعة النقدية للذات بشكل مباشر ووجود الشخصنة والبحث عن الزعامة، مشيرا إلى أن أغلب الأحزاب يكون عدد الاعضاء فيها مجهول.

وعلى الرغم من وجود أحزاب لها تاريخ إلا أنه لم ينعكس أداؤها على المجتمع العراقي ، التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية تجارب حديثة على شعبنا لم ننجح في التعامل معها بما يثريها من الافكار والرؤى وتنعكس على اداء مميز يرفع من شأن الوطن والمواطن ، بل تحولت الى جزء من صراع سلطوي داخل اطار حزبي بمسمى “الديمقراطية ” مما اضعف هذا الصراع التجربة الحزبية وأثر سلباً على سمعة واداء الاحزاب التي بدأت تفقد جمهورها ومؤيديها ، ومن ثم اصيبت بالضعف والوهن . عمل الحزبي بحاجة الى افكار جديدة ودماء شابة ترفد مسيرة الحزب وما دون ذلك لاوجود لحزب ايدلوجي فاعل وحيقيقي على الساحة .