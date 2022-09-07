ضربة للاتفاق النووي بعد تصريح الوكالة الدولية:عدم ضمان سلميّة برنامج ايران

فيينا‭- ‬الزمان‭ ‬

أكدت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬ضمان‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬سلميّ‭ ‬حصرًا‮»‬،‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬ردّ‭ ‬طهران‭ ‬على‭ ‬مسألة‭ ‬المواقع‭ ‬غير‭ ‬المعلنة‭ ‬المشتبه‭ ‬بأنها‭ ‬شهدت‭ ‬أنشطة‭ ‬غير‭ ‬مصرّح‭ ‬عنها‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬يعقد‭ ‬عملية‭ ‬التوقيع‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭.. ‬وقال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬رافاييل‭ ‬غروسي‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬نُشر‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬انعقاد‭ ‬مجلس‭ ‬محافظي‭ ‬الوكالة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬إنه‭ ‬يشعر‭ ‬‮«‬بقلق‭ ‬متزايد‮»‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يُحرز‭ ‬أي‭ ‬تقدّم‮»‬‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬آثار‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصّب‭ ‬التي‭ ‬عُثر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬مختلفة‭.‬

ودعا‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬إلى‭ ‬التزام‭ ‬‮«‬موجباتها‭ ‬القانونية‮»‬‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭.‬

وهذه‭ ‬إحدى‭ ‬النقاط‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تتسبب‭ ‬بتعثّر‭ ‬المفاوضات‭ ‬التي‭ ‬استؤنفت‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬لإحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬الدولي‭ ‬حول‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬المبرم‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬العظمى‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وروسيا‭ ‬والصين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭) ‬وإيران‭ ‬والذي‭ ‬انسحبت‭ ‬منه‭ ‬واشنطن‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.‬

وطالبت‭ ‬إيران‭ ‬مجددًا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بأن‭ ‬تغلق‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬ملف‭ ‬المواقع‭ ‬غير‭ ‬المعلنة،‭ ‬للسماح‭ ‬بإنجاز‭ ‬تفاهم‭ ‬في‭ ‬مباحثات‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الأطراف‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬منضوية‭ ‬في‭ ‬الاتفاق،‭ ‬بينما‭ ‬تشارك‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬فيها‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭. ‬وتدين‭ ‬الوكالة‭ ‬أيضًا‭ ‬قرارًا‭ ‬أعلنته‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬يقضي‭ ‬بوقف‭ ‬عمل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة،‭ ‬متحدثةً‭ ‬عن‭ ‬‮«‬عواقب‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬القدرة‮»‬‭ ‬على‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الطابع‭ ‬المدني‭ ‬للبرنامج‭ ‬النووي‭.‬

ووفق‭ ‬تقديرات‭ ‬في‭ ‬مستند‭ ‬منفصل،‭ ‬فإن‭ ‬إيران‭ ‬وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحدّ‭ ‬من‭ ‬وصول‭ ‬الوكالة‭ ‬الأممية،‭ ‬واصلت‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬إنتاج‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصّب‭.‬‮ ‬‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الوكالة‭ ‬الذي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬مخزون‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصّب‭ ‬بات‭ ‬الآن‭ ‬يتجاوز‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬مرة‭ ‬الحدّ‭ ‬المسموح‭ ‬به‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭. ‬وأوضح‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬المخزون‭ ‬يُقدّر‭ ‬حتى‭ ‬21‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬بـ3940،9‭ ‬كيلوغراماً‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب،‭ ‬مقابل‭ ‬3809،3‭ ‬كيلوغراماً‭ ‬منتصف‭ ‬أيار‭/‬مايو‭. ‬والحدّ‭ ‬المسموح‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬202،8‭ ‬كيلوغراماً‭.‬

وزادت‭ ‬إيران‭ ‬خصوصًا‭ ‬مخزونها‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصّب‭ ‬بنسبة‭ ‬20‭%‬‭ ‬إلى‭ ‬331‭,‬9‭ ‬كيلوغرامًا،‭ ‬مقابل‭ ‬238‭,‬4‭ ‬كيلوغرامًا‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬متجاوزةً‭ ‬نسبة‭ ‬التخصيب‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬وهي‭ ‬3‭,‬67‭%.‬

وباتت‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬تملك‭ ‬55‭,‬6‭ ‬كيلوغرامًا‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصّب‭ ‬بنسبة‭ ‬60‭%‬‭ ‬مقابل‭ ‬43‭,‬1‭%‬‭ ‬في‭ ‬السابق‭. ‬وهذه‭ ‬النسبة‭ ‬تقترب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عتبة‭ ‬90‭%‬‭ ‬اللازمة‭ ‬لتصنيع‭ ‬القنبلة‭ ‬الذرية‭.‬