ضربة تركية قاصمة لتنظيم داعش في سوريا

إسطنبول‭- ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الزعيم‭ ‬المفترض‮»‬‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬–‭ ‬داعش‭ ‬تم‭ ‬‮«‬تحييده‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وهي‭ ‬ضربة‭ ‬وصفها‭ ‬المعنيون‭ ‬بالتنظيمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬بالقاصمة‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يجد‭ ‬لها‭ ‬ملاذات‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬منماطق‭ ‬سورية‭ ‬وعراقية‭ ‬نائية‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬نفذتها‭ ‬الاستخبارات‭ ‬التركية‭.‬

وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬متلفزة‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تحييد‭ ‬الزعيم‭ ‬المفترض‭ ‬لداعش،‭ ‬واسمه‭ ‬الحركي‭ ‬أبو‭ ‬الحسين‭ ‬القرشي،‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬نفذها‭ ‬أمس‭ (‬السبت‭) ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬نوفمبر‭ ‬مقتل‭ ‬زعيمه‭ ‬السابق‭ ‬أبو‭ ‬الحسن‭ ‬الهاشمي‭ ‬القرشي‭ ‬وتعيين‭ ‬أبي‭ ‬الحسين‭ ‬القرشي‭ ‬خليفة‭ ‬له‭. ‬وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬أن‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الاستخبارات‭ ‬التركية‭ ‬والشرطة‭ ‬العسكرية‭ ‬المحلية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬أغلقوا‭ ‬السبت‭ ‬منطقة‭ ‬في‭ ‬جنديرس‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭.‬

كما‭ ‬قال‭ ‬سكان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬عملية‭ ‬استهدفت‭ ‬مزرعة‭ ‬مهجورة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬كانت‭ ‬تستخدم‭ ‬مدرسة‭ ‬إسلامية‭.‬

وتنشر‭ ‬تركيا‭ ‬قوات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬حيث‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬بأكملها‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬فصائل‭ ‬سورية‭. ‬هذا‭ ‬وشنت‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬غارة‭ ‬بطائرة‭ ‬مروحية‭ ‬ضمن‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬استهدفت‭ ‬مسؤولا‭ ‬اتهمته‭ ‬بالتخطيط‭ ‬لشن‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

ولاحقا‭ ‬أعلنت‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأميركية‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬القيادي‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عبد‭ ‬الهادي‭ ‬محمود‭ ‬الحاج‭ ‬علي‭.‬

وأدى‭ ‬هجوم‭ ‬شنه‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬مقاتلون‭ ‬يشتبه‭ ‬أنهم‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬41‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬24‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭.‬

وفي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬أعلنت‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬أنها‭ ‬قتلت‭ ‬قياديا‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬اتهمته‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬عن‭ ‬التخطيط‭ ‬لهجمات‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وعرّفت‭ ‬عنه‭ ‬بأنه‭ ‬خالد‭ ‬عيد‭ ‬أحمد‭ ‬الجبوري‭.‬

وأعلن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬أوج‭ ‬قوته‭ ‬ويسيطر‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا،‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬سلسلة‭ ‬هجمات‭ ‬نُفذت‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬طرد‭ ‬مقاتليه‭ ‬من‭ ‬معظم‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يشن‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬