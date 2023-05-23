ضربة تركية ضد حزب العمال في سنجار وقوات عراقية تطوق مخيم مخمور

بغداد‭- ‬أربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬

لقي‭ ‬ثلاثة‭ ‬‮«‬مقاتلين‮»‬‭ ‬ايزيديين‭ ‬مرتبطين‭ ‬بحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬مصرعهم‭ ‬وأصيب‭ ‬ثلاثة‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إثر‭ ‬قصف‭ ‬نسب‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سنجار‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭.‬‮ ‬

وذكر‭ ‬البيان‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬صباحاً‭ (‬2:00‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭) ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬استهدفت‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬تابعة‭ ‬للجيش‭ ‬التركي‭ ‬مقراً‭ ‬لمقاتلي‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬سنجار‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬تشومو‭ ‬خلف‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬سنجار‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬مقاتلين‮»‬‭ ‬و»إصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‮»‬‭.‬‮ ‬

‭ ‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬الاناضول‭ ‬التركية‭ ‬امس‭ ‬انّ‭ ‬مسؤول‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬لقي‭ ‬مصرعه‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬تركية‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭.‬

فيما‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬عراقية‭ ‬رسمية‭ ‬ان‭ ‬قوة‭ ‬عسكرية‭ ‬تابعة‭ ‬للجيش‭ ‬العراقي‭ ‬باشرت‭ ‬منذ‭ ‬امس‭ ‬الأول‭ ‬،‭ ‬فرض‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬محيط‭ ‬مخيم‭ (‬مخمور‭) ‬الذي‭ ‬تسكنه‭ ‬عوائل‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‮ ‬‭ ‬وبحسب‭ ‬مسوول‭ ‬كردي‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬فإن‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬تحرك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تفاهمات‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬حيال‭ ‬وقف‭ ‬تمدد‭ ‬مسلحي‭ ‬الكردستاني‭ ‬واستعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يبسطون‭ ‬فيها‭ ‬نفوذهم،

وتأتي‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬إلى‭ ‬مخيم‭ ‬مخمور،‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مخمور‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬نينوى وأربيل‭ ‬شمالي‭ ‬العراق،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬توجه‭ ‬حكومي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬يستهدف‭ ‬فرض‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬أنشطة‭ ‬الحزب‭ ‬المصنف‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬تركيا‭.‬

و‭ ‬مخيم‭ ‬مخمور،‭ ‬مقام‭ ‬منذ‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬الراحل‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬التسعينيات‭ ‬وتقطنه‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬الكردية‭ ‬التركية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني،‭ ‬وتنظر‭ ‬تركيا‭ ‬الى‭ ‬المخيم‭ ‬بوصفه‭ ‬مركز‭ ‬تجنيد‭ ‬وأنشطة‭ ‬مسلحة‭ ‬ضد‭ ‬أمنها‭ ‬القومي،‭ ‬وتطالب‭ ‬العراق‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬الأنشطة‭ ‬ذات‭ ‬البعد‭ ‬العسكري‭ ‬داخله‭.‬

وهذا‭ ‬القصف‭ ‬التركي‭ ‬المماثل‭ ‬الثاني‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬محيط‭ ‬جبل‭ ‬سنجار،‭ ‬حيث‭ ‬قتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬مقاتلين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬نسبت‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬سنجار‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬قبل‭ ‬جولة‭ ‬انتخابية‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬ومنافسه‭ ‬كمال‭ ‬كيليتشدار‭ ‬أوغلو‭.‬

وينتمي‭ ‬هؤلاء‭ ‬المقاتلون‭ ‬إلى‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬سنجار،‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬مسلحة‭ ‬لمقاتلين‭ ‬ايزيديين،‭ ‬مرتبطة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬تصنّفه‭ ‬أنقرة‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬الغربيون‭ ‬بأنه‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬إرهابي‮»‬‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬انعكاس‭ ‬لتعقيد‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬التي‭ ‬تتداخل‭ ‬فيها‭ ‬عدة‭ ‬أطراف،‭ ‬فإنّ‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬سنجار‭ ‬منضوية‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬العراقي‭ ‬وقاتلت‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬هزيمته‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017‭.‬‮ ‬

ونادرا‭ ‬ما‭ ‬يعلّق‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬على‭ ‬العمليات‭ ‬التي‭ ‬يشنّها‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬لكنه‭ ‬ينفذ‭ ‬بانتظام‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬برية‭ ‬وجوية‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬ومواقعه‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬بالحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سنجار‭ ‬الجبلية‭.‬

وتشنّ‭ ‬أنقرة‭ ‬التي‭ ‬تقيم‭ ‬منذ‭ ‬25‭ ‬عاماً‭ ‬قواعد‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬ضدّ‭ ‬متمردي‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬المتمركز‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬تدريب‭ ‬وقواعد‭ ‬خلفية‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬مراراً‭ ‬للقصف‭ ‬جراء‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‭.‬‮ ‬

وتُتهم‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل،‭ ‬عاصمة‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬بالتغاضي‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬التحالف‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الذي‭ ‬يربطهما‭ ‬مع‭ ‬أنقرة،‭ ‬أحد‭ ‬الشركاء‭ ‬التجاريين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬للبلاد‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬تصدر‭ ‬إثر‭ ‬كل‭ ‬حادثة‭ ‬دامية‭ ‬بيانات‭ ‬إدانة‭ ‬لانتهاك‭ ‬السيادة‭ ‬العراقية‭ ‬وتداعيات‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭. ‬وكانت‭ ‬تركيا‭ ‬قد‭ ‬حظرت‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬مطار‭ ‬السليمانية،‭ ‬ثاني‭ ‬مدن‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭. ‬وبعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة،‭ ‬اُتهمت‭ ‬أنقرة‭ ‬بشنّ‭ ‬قصف‭ ‬قرب‭ ‬المطار‭ ‬أثناء‭ ‬تواجد‭ ‬قوات‭ ‬أميركية‭ ‬رفقة‭ ‬زعيم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ (‬قسد‭). ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬وبداية‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬أسفرت‭ ‬عمليات‭ ‬قصف‭ ‬في‭ ‬سنجار‭ ‬نسبت‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬‮«‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬سنجار‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬متصلة‭ ‬بسنجار‭ ‬،‭ ‬اكد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬محمد‭ ‬البلداوي،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬تسير‭ ‬وفق‭ ‬ثوابت‭ ‬لحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬مكونات‭ ‬الشعب‭ ‬وخاصة‭ ‬الأقليات‭ ‬في‭ ‬سنجار،‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬ان‭ ‬المركز‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬حوارات‭ ‬موسعة‭ ‬مع‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬حول‭ ‬الأقليات‭ ‬في‭ ‬سنجار‭ ‬وسهل‭ ‬نينوى‭.‬

وقال‭ ‬البلداوي‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬محلي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحوارات‭ ‬التي‭ ‬تجريها‭ ‬الحكومة‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬انهاء‭ ‬الازمات،‭ ‬أفضت‭ ‬بنتائج‭ ‬ايجابية‭ ‬خلال‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‮»‬