ضربة‭ ‬تركية‭ ‬تصطاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬مقاتلين‭ ‬محليين‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬سنجار

جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الكردي‭ ‬يعتقل‭ ‬مطلوباً‭ ‬ويسلمه‭ ‬الى‭ ‬بغداد

أربيل‭ (‬العراق‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعلنت‭ ‬مديرية‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬مقاتلين‭ ‬إيزيديين‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬مرتبط‭ ‬بحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬نسبتها‭ ‬إلى‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭.‬

ويسيطر‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬على‭ ‬سنجار‭ ‬عبر‭ ‬أدوات‭ ‬محلية‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬تحت‭ ‬بند‭ ‬محاربة‭ ‬داعش‭ . ‬

وقالت‭ ‬المديرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬تركية‭ ‬استهدفت،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬مقرا‭ ‬لوحدات‭ ‬حماية‭ ‬شنكال‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خانه‭ ‬سور‭ ‬بقضاء‭ ‬سنجار،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القصف‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬تلك‭ ‬الوحدات‭ ‬وإصابة‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

نادرا‭ ‬ما‭ ‬يعلّق‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬على‭ ‬العمليات‭ ‬التي‭ ‬يشنّها‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬لكنه‭ ‬ينفذ‭ ‬بانتظام‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬برية‭ ‬وجوية‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬ومواقعه‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬بالحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سنجار‭ ‬الجبلية‭.‬

قصف‭ ‬الثلاثاء‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬المسجل‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الحاسمة‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬الأحد‭. ‬والجولة‭ ‬الثانية‭ ‬مقررة‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬الآن‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬ومنافسه‭ ‬كمال‭ ‬كيليتشدار‭ ‬أوغلو‭.‬

لا‭ ‬يستبعد‭ ‬خبراء‭ ‬تحدثت‭ ‬إليهم‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬احتمال‭ ‬حدوث‭ ‬‮«‬تهدئة‮»‬‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انتصار‭ ‬مرشح‭ ‬المعارضة‭.‬

لكنه‭ ‬احتمال‭ ‬ضعيف‭ ‬كون‭ ‬القرار‭ ‬الأمني‭ ‬والعسكري‭ ‬بيد‭ ‬الجنرالات‭. ‬كما‭ ‬ان‭ ‬فوز‭ ‬المعارضة‭ ‬غير‭ ‬مرجح‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬استشعر‭ ‬اغلبية‭ ‬الاتراك‭ ‬إمكانية‭ ‬ضياع‭ ‬مكتسباتهم‭ ‬خلال‭ ‬عقدين‭ ‬اذا‭ ‬خسر‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭.‬

أقامت‭ ‬أنقرة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬عشرات‭ ‬القواعد‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭.‬‮ ‬‭ ‬وتُتهم‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل،‭ ‬عاصمة‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬بالتغاضي‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬التحالف‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الذي‭ ‬يربطهما‭ ‬مع‭ ‬أنقرة،‭ ‬أحد‭ ‬الشركاء‭ ‬التجاريين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬للبلد‭.‬‮ ‬‭ ‬وكانت‭ ‬تركيا‭ ‬قد‭ ‬حظرت‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬مطار‭ ‬السليمانية،‭ ‬ثاني‭ ‬مدن‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭.‬

وبعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة،‭ ‬اُتهمت‭ ‬أنقرة‭ ‬بشنّ‭ ‬قصف‭ ‬قرب‭ ‬المطار‭ ‬أثناء‭ ‬تواجد‭ ‬قوات‭ ‬أميركية‭ ‬رفقة‭ ‬زعيم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ (‬قسد‭).‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬وبداية‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬أسفرت‭ ‬عمليات‭ ‬قصف‭ ‬في‭ ‬سنجار‭ ‬نسبت‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬‮«‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬شنكال‮»‬‭. ‬وفب‭ ‬الإقليم‭ ‬الكردي‭ ‬اعلنت‭ ‬دائرة‭ ‬آسايش‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬هارب‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الإرهاب‭.‬

وقالت‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬تمكنت‭ ‬قوات‭ ‬اسايس‭ ‬گرميان‭ ‬من‭ ‬اعتقال‭ ‬المتهم‭ (‬خ‭ ‬،‭ ‬ح‭ ‬،‭ ‬ح‭) ‬وعمره‭ ‬45‭ ‬سنة،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬استخبارية‭ ‬ومتابعة‭ ‬ورصد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬كوردستان‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الاعتقال‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬تلقي‭ ‬معلومات‭ ‬مفصلة‭ ‬عن‭ ‬مشتبه‭ ‬به‭ ‬فار‭ ‬مطلوب‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ (‬4‭) ‬من‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬محاكم‭ ‬العراق،‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬للاختباء‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬وبعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أمر‭ ‬من‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬بتاريخ‭ ‬2023‭/‬5‭/‬9‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬التحقيق‭ ‬سيعاد‭ ‬للقضاء‭ ‬العراقي‭ ‬لخصوصيات‭ ‬قضيته‭.‬