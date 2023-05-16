ضربة‭ ‬تركية‭ ‬تصطاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬مقاتلين‭ ‬محليين‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬سنجار

جهاز الأمن الكردي يعتقل مطلوباً ويسلمه الى بغداد
أربيل (العراق)-(أ ف ب) – الزمان
أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق الثلاثاء عن مقتل ثلاثة مقاتلين إيزيديين من تنظيم مرتبط بحزب العمال الكردستاني في ضربة بطائرة مسيّرة في شمال العراق نسبتها إلى الجيش التركي.
ويسيطر حزب العمال على سنجار عبر أدوات محلية وبدعم من الحكومة العراقية تحت بند محاربة داعش .
وقالت المديرية في بيان إن «طائرة مسيّرة تركية استهدفت، اليوم الثلاثاء، مقرا لوحدات حماية شنكال» في منطقة خانه سور بقضاء سنجار، مضيفة أن «القصف أسفر عن مقتل ثلاثة من مقاتلي تلك الوحدات وإصابة آخر».
نادرا ما يعلّق الجيش التركي على العمليات التي يشنّها في العراق، لكنه ينفذ بانتظام عمليات عسكرية برية وجوية ضد حزب العمال الكردستاني ومواقعه في شمال البلاد، سواء في إقليم كردستان الذي يحظى بالحكم الذاتي أو في منطقة سنجار الجبلية.
قصف الثلاثاء هو الأول المسجل رسميا في العراق منذ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الحاسمة التي أجريت في تركيا الأحد. والجولة الثانية مقررة في 28 أيار/مايو الآن بين الرئيس رجب طيب اردوغان ومنافسه كمال كيليتشدار أوغلو.
لا يستبعد خبراء تحدثت إليهم وكالة الصحافة الفرنسية احتمال حدوث «تهدئة» في النزاع مع حزب العمال الكردستاني في حال انتصار مرشح المعارضة.
لكنه احتمال ضعيف كون القرار الأمني والعسكري بيد الجنرالات. كما ان فوز المعارضة غير مرجح بعد ان استشعر اغلبية الاتراك إمكانية ضياع مكتسباتهم خلال عقدين اذا خسر الحزب الحاكم.
أقامت أنقرة على مدى 25 عاما عشرات القواعد العسكرية في إقليم كردستان العراق. وتُتهم بغداد وأربيل، عاصمة كردستان العراق، بالتغاضي عن ذلك حفاظا على التحالف الاستراتيجي الذي يربطهما مع أنقرة، أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلد. وكانت تركيا قد حظرت في نيسان/أبريل الرحلات الجوية من وإلى مطار السليمانية، ثاني مدن إقليم كردستان.
وبعد أيام قليلة، اُتهمت أنقرة بشنّ قصف قرب المطار أثناء تواجد قوات أميركية رفقة زعيم قوات سوريا الديموقراطية (قسد).
وفي نهاية شباط/فبراير وبداية آذار/مارس، أسفرت عمليات قصف في سنجار نسبت إلى تركيا عن مقتل مقاتلين من «وحدات حماية شنكال». وفب الإقليم الكردي اعلنت دائرة آسايش الثلاثاء إلقاء القبض على هارب بموجب المادة 4 من قانون الإرهاب.
وقالت المؤسسة في بيان: «تمكنت قوات اسايس گرميان من اعتقال المتهم (خ ، ح ، ح) وعمره 45 سنة، بناء على معلومات استخبارية ومتابعة ورصد من أجل توفير الأمن والسلام في كوردستان».
وأضاف أن الاعتقال جاء بعد تلقي معلومات مفصلة عن مشتبه به فار مطلوب بموجب المادة (4) من الإرهاب في محاكم العراق، والذي جاء للاختباء في إقليم كردستان، وبعد الحصول على أمر من قاضي التحقيق بتاريخ 2023/5/9»، مشيراً إلى أنه بعد التحقيق سيعاد للقضاء العراقي لخصوصيات قضيته.