ضربات‭ ‬روسية‭ ‬ليلية‭ ‬على‭ ‬مطارات‭ ‬عسكرية‭ ‬أوكرانية

روسيا‭ ‬تحث‭ ‬سكان‭ ‬الحدود‭ ‬لمغادرتها‭ ‬بسبب‭ ‬القصف

موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬شنّ‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬ليلية‭ ‬على‭ ‬مطارات‭ ‬عسكرية‭ ‬أوكرانية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنه‭ ‬أصاب‭ ‬مراكز‭ ‬قيادة‭ ‬ومعدات‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الليلة،‭ ‬شنّت‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الروسية‭ ‬ضربة‭ ‬مشتركة‭ ‬بأسلحة‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬وعالية‭ ‬الدقة‭ ‬من‭ ‬الجو‭ ‬ضد‭ ‬منشآت‭ ‬العدو‭ ‬في‭ ‬مطارات‭ ‬عسكرية‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬أُصيبت‭ ‬مراكز‭ ‬قيادة‭ ‬ومحطات‭ ‬رادار‭ ‬ومعدات‭ ‬للطيران‭ ‬الأوكراني‭ ‬ومستودع‭ ‬أسلحة‭ ‬وذخائر‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬تحدد‭ ‬الوزارة‭ ‬مواقع‭ ‬هذه‭ ‬المطارات‭.‬

ولم‭ ‬تتمكن‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬المعلومات‭ ‬بطريقة‭ ‬مستقلة‭. ‬وفق‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬قتلت‭ ‬طفلة‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬وجرح‭ ‬22‭ ‬شخصا‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬جوي‭ ‬في‭ ‬دنيبرو‭ ‬بوسط‭ ‬أوكرانيا‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬كما‭ ‬تعرض‭ ‬مطار‭ ‬بوسط‭ ‬البلد‭ ‬للقصف‭ ‬الأحد‭. ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬تكثفت‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والقصف‭ ‬الأوكراني‭ ‬على‭ ‬أراض‭ ‬روسية‭ ‬بينما‭ ‬تؤكد‭ ‬كييف‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬أنها‭ ‬تستعد‭ ‬لهجوم‭ ‬كبير‭ ‬ضد‭ ‬قوات‭ ‬موسكو‭ ‬بهدف‭ ‬استعادة‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬خسرتها‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬دعت‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬الأحد‭ ‬سكان‭ ‬منطقة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭ ‬إلى‭ ‬مغادرة‭ ‬منازلهم‭ ‬عقب‭ ‬اشتداد‭ ‬القصف‭ ‬الأوكراني‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬‮ ‬

وتعرّضت‭ ‬شيبيكينو‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بيلغورود‭ ‬الغربية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لقصف‭ ‬يومي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬ودفع‭ ‬سكاناً‭ ‬إلى‭ ‬الفرار‭.‬‮ ‬

وحث‭ ‬حاكم‭ ‬المنطقة‭ ‬فياتشيسلاف‭ ‬غلادكوف،‭ ‬السكان‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬وإخلاء‭ ‬المنطقة‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬غلادكوف‭ ‬عبر‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬أطلب‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القرى‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شيبيكينو‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬للقصف،‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬توجيهات‭ ‬السلطات‭ ‬ومغادرة‭ ‬منازلهم‭ ‬مؤقتًا‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬‮«‬حماية‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬أهمية‭: ‬حياتك‭ ‬وحياة‭ ‬أحبائك‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وأفاد‭ ‬بأنّ‭ ‬المنطقة‭ ‬شهدت‭ ‬ليلة‭ ‬أخرى‭ ‬‮«‬غير‭ ‬هادئة‮»‬‭ ‬و»أضراراً‭ ‬جسيمة‮»‬‭.‬

تحدّث‭ ‬غلادكوف‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬امرأتين‭ ‬في‭ ‬قرى‭ ‬حدودية‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4000‭ ‬شخص‮»‬‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬يقيمون‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬مساكن‭ ‬مؤقتة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بيلغورود‭.‬‮ ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬ستنقل‭ ‬الأحد‭ ‬القاصرين‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬الحدودية،‭ ‬وأطفال‭ ‬الجنود‭ ‬الذين‭ ‬يقاتلون‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬إلى‭ ‬مخيمات‭ ‬للشباب‭.‬