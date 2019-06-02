ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬تقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬وسبعة‭ ‬أجانب‭ ‬حلفاء‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

نفذت‭ ‬إسرائيل‭ ‬فجر‭ ‬الأحد‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬سوريا،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬عشرة‭ ‬قتلى‭ ‬هم‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬سوريين‭ ‬وسبعة‭ ‬مقاتلين‭ ‬موالين‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬غير‭ ‬سورية‭ ‬رجحت‭ ‬المصادر‭ ‬انهم‭ ‬ايرانيون‭ ‬ولبنانيون،‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬قصف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬حصول‭ ‬عمليات‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬جاء‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سقوط‭ ‬قذيفتين‭ ‬صاروخيتين‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬باتجاه‭ ‬جبل‭ ‬الشيخ‭ ‬في‭ ‬مرتفعات‭ ‬الجولان‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭. ‬وأكدت‭ ‬دمشق‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬من‭ ‬قواتها،‭ ‬بينما‭ ‬تحدث‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬عن‭ ‬عشرة‭ ‬قتلى‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬قذيفتين‭ ‬صاروخيتين‭ ‬أطلقتا‭ ‬باتجاه‭ ‬جبل‭ ‬الشيخ،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬«واحدة‭ ‬منهما‭ ‬رصدت‭ ‬داخل‭ ‬اسرائيل»‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬ردّ‭ ‬باستهداف‭ ‬«بطاريتي‭ ‬مدفعية‭ ‬ومواقع‭ ‬رصد‭ ‬واستخبارات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجولان‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬بطارية‭ ‬دفاع‭ ‬جوي‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬اس‭ ‬ايه2»‭.‬

وحمّل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬«المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬نشاط‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية»‭.‬

وصرّح‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬أمر‭ ‬بإطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬قذائف‭ ‬صاروخية‭ ‬سورية‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الاسرائيلية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬«لن‭ ‬نسمح‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬أراضينا»‭.‬

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وكانت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ ‬(سانا)‭ ‬نقلت‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬أن‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬السورية‭ ‬تصدّت‭ ‬السّاعة‭ ‬03,22‭ ‬(00,22‭ ‬ت‭ ‬غ)‭ ‬فجر‭ ‬الأحد‭ ‬«لأهداف‭ ‬جوّية‭ ‬معادية»‭ ‬أُطلقت‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬باتّجاه‭ ‬«مواقع»‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬دمشق‭.‬

وقال‭ ‬«على‭ ‬الفور،‭ ‬قامت‭ ‬دفاعاتنا‭ ‬الجوّية‭ ‬بالتصدّي‭ ‬لها‭ ‬والتعامل‭ ‬معها‭ ‬وإسقاط‭ ‬الصواريخ‭ ‬المعادية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تستهدف‭ ‬مواقعنا»‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬لاحق،‭ ‬قال‭ ‬المصدر‭ ‬العسكري،‭ ‬بحسب‭ ‬سانا،‭ ‬«في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬وعشر‭ ‬دقائق‭ ‬فجرا‭ ‬(01,10‭ ‬ت‭ ‬غ)،‭ ‬جدد‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬عدوانه‭ ‬بإطلاق‭ ‬عدة‭ ‬صواريخ‭ ‬باتجاه‭ ‬ريف‭ ‬القنيطرة‭ ‬الشرقي»،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬«العدوان‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬ارتقاء‭ ‬ثلاثة‭ ‬شهداء‭ ‬وإصابة‭ ‬سبعة‭ ‬جنود‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬(‭…‬)‭ ‬وبعض‭ ‬الخسائر‭ ‬المادية»‭.‬

–‭ ‬استهداف‭ ‬لإيران‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬–

في‭ ‬المقابل،‭ ‬قال‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إن‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬ريف‭ ‬القنيطرة‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬عشرة‭ ‬قتلى‭ ‬هم‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬سوريين‭ ‬وسبعة‭ ‬مقاتلين‭ ‬موالين‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬غير‭ ‬سورية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الصواريخ‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬«تمركزات‭ ‬ومستودعات‭ ‬للإيرانيّين‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬تقع‭ ‬ضمن‭ ‬قطاعات‭ ‬عسكريّة‭ ‬تابعة‭ ‬لقوّات‭ ‬النظام»‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الكسوة‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة‭.‬

وتُؤكد‭ ‬إسرائيل‭ ‬باستمرار‭ ‬أنّها‭ ‬ستتصدّى‭ ‬لما‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬محاولات‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬رامية‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬لإسرائيل‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬أخيرا‭ ‬«لدينا‭ ‬سياسة‭ ‬محدّدة‭ ‬تماماً:‭ ‬تقويض‭ ‬تجذّر‭ ‬الوجود‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وإلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬بأيّ‭ ‬جهة‭ ‬تريد‭ ‬الإضرار‭ ‬بنا»‭.‬