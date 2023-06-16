ضحايا السير فاقت الإرهاب – محمد رشيد

ضروري جدا وبسرعة أجد من الإنصاف فرض عقوبات صارمة للحد من استهتار سواق الطرق الخارجية الذين كانوا سببا بقتل عشرات الالاف من الركاب الابرياء من خلال نزق سلوكهم وطيش افكارهم وسرعاتهم الجنونية إلى وصلت إلى 200 كم / ساعة ولكن للأسف إلى الآن لم نلمس اي رادع بحقهم.

ادعو وزارة الداخلية التي تعتبر صمام الأمان لأرواح هؤلاء الابرياء الذين قتلوا عمدا في حوادث الطرقات وقد فاق عددهم ضحايا الارهاب… ان تعجل ب :-

-1 نصب كاميرات مراقبة .

-2 تثبيت رادارات ثابتة واخرى متجولة لاصطياد السواق المخالفين لزجهم في السجن.

-3 تثبيت السرعة القصوى نهارا 120 كم / ساعة والسرعة القصــوى ليلا 100 كم / ساعة بشكل رسمي.

-4 فرض غرامة تعجيزية على كل سائق يتجاوز السرعة المقررة والسجن لكل من يكررها .

-5 تحمل السائق ضمان سلامة الركاب من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول بشكل قانوني .

-6 محاسبة السواق الذين يتواجدون خارج المكان الرسمي (لمواقف السيارات) في كل محافظة.

-7 مكافأة السواق القدامى الذين لم يسجلوا حوادث طيلة عملهم في مهنة السياقة.