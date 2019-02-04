ضجة‭ ‬سياسية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ضد‭ ‬إعلان‭ ‬ترامب‭ ‬مراقبة‭ ‬ايران‭ ‬من‭ ‬قواعده‭ ‬بالعراق

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

اثار‭ ‬إعلان‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬نيته‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بهدف‭ ‬«مراقبة‭ ‬ايران»‭ ‬استياء‭ ‬بغداد،‭ ‬ودفع‭ ‬مسؤولين‭ ‬عراقيين‭ ‬وقادة‭ ‬مليشيات‭ ‬الى‭ ‬المطالبة‭ ‬بانسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬من‭ ‬بلادهم‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬«الدستور‭ ‬العراقي‭ ‬يرفض‭ ‬اتخاذ‭ ‬العراق‭ ‬قاعدة‭ ‬لضرب‭ ‬او‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬الجوار»،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬«تواجد‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬هو‭ ‬ضمن‭ ‬سياقات‭ ‬قانونية‭ ‬وباتفاق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬واي‭ ‬عمل‭ ‬خارج‭ ‬الاتفاقية‭ ‬غير‭ ‬مقبول»‭.‬

وبعيد‭ ‬بث‭ ‬شبكة‭ ‬«سي‭ ‬بي‭ ‬إس»‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬اعلن‭ ‬فيها‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬إبقاء‭ ‬قوات‭ ‬اميركية‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬عين‭ ‬الاسد‭ ‬لـ»مراقبة‭ ‬ايران»‭ ‬المجاورة،‭ ‬صرح‭ ‬النائب‭ ‬صباح‭ ‬الساعدي‭ ‬من‭ ‬كتلة‭ ‬الزعيم‭ ‬الشيعي‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬بأن‭ ‬«قانون‭ ‬إخراج‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬أصبح‭ ‬ضرورة‭ ‬وطنية‭ ‬بعد‭ ‬تصريحات‭ ‬ترامب»‭. ‬ويقول‭ ‬منتقدو‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬حماية‭ ‬البلاد‭ ‬وحدها‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬تنتقد‭ ‬الجيش‭ ‬الامريكي‭ ‬الذي‭ ‬يحميها‭ ‬بالاساس‭ .‬

وكان‭ ‬الساعدي‭ ‬تقدم‭ ‬اخيرا‭ ‬باقتراح‭ ‬قانون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭. ‬وقال‭ ‬قيس‭ ‬الخزعلى‭ ‬قائد‭ ‬عصائب‭ ‬اهل‭ ‬الحق‭ ‬ان‭ ‬بامكان‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬والحشر‭ ‬اخراج‭ ‬القوات‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬ظلماء‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬عددهم‭ ‬تسعة‭ ‬آلاف‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لقناة‭ ‬السومرية‭ . ‬ويؤكد‭ ‬العراق‭ ‬رسميا‭ ‬ان‭ ‬واشنطن‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬أي‭ ‬قاعدة‭ ‬على‭ ‬أراضيه،‭ ‬ويقتصر‭ ‬الامر‭ ‬على‭ ‬مدربين‭ ‬ينتشرون‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬قواعد‭ ‬عراقية‭.‬

واعتبر‭ ‬النائب‭ ‬الاول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬حسن‭ ‬الكعبي‭ ‬أن‭ ‬«العراق‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬منطلقا‭ ‬لضرب‭ ‬او‭ ‬مراقبة‭ ‬اية‭ ‬دولة،‭ ‬وعلى‭ ‬الجميع‭ ‬التحرك‭ ‬لانهاء‭ ‬التواجد‭ ‬الاميركي»‭.‬

وقال‭ ‬الكعبي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬«مرة‭ ‬اخرى‭ ‬يتجاوز‭ ‬ترامب‭ ‬العرف‭ ‬القانوني‭ ‬والدستوري‭ ‬للدولة‭ ‬العراقية‭ ‬بعد‭ ‬زيارته‭ ‬السابقة‭ ‬لقاعدة‭ ‬عين‭ ‬الاسد،‭ ‬حيث‭ ‬طلع‭ ‬علينا‭ ‬اليوم‭ ‬باستفزاز‭ ‬آخر‭ ‬بتصريح‭ ‬يؤكد‭ ‬فيه‭ ‬بقاء‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬للعدوان‭ ‬على‭ ‬بلد‭ ‬جار»‭. ‬وكانت‭ ‬بغداد‭ ‬منحت‭ ‬القاعدة‭ ‬للامريكان‭ ‬في‭ ‬عملياتهم‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يحتل‭ ‬ثلث‭ ‬العراق‭ .‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬سالم‭ ‬الذي‭ ‬ينتمي‭ ‬الى‭ ‬كتلة‭ ‬«الحشد‭ ‬الشعبي»‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬ايران،‭ ‬مخاطبا‭ ‬ترامب‭ ‬إن‭ ‬«العراق‭ ‬ليس‭ ‬ضيعة‭ ‬لأبيك‭ ‬ولن‭ ‬نسمح‭ ‬ببقاء‭ ‬اية‭ ‬قوات‭ ‬اجنبية‭ ‬على‭ ‬اراضينا»‭.‬

وكتب‭ ‬النائب‭ ‬الكردي‭ ‬المعارض‭ ‬سهرهوت‭ ‬شمس‭ ‬الدين‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬«العراق‭ ‬ليس‭ ‬ساحة‭ ‬لأي‭ ‬دولة‭ ‬أجنبية‭ ‬ضد‭ ‬الآخرين‭. ‬نحن‭ ‬نتوقع‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬تحترم‭ ‬مصالحنا‭ ‬المتبادلة‭ ‬وتتجنب‭ ‬دفع‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬صراع‭ ‬إقليمي»‭.‬

واكد‭ ‬أن‭ ‬«مهمة‭ ‬الجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬هي‭ ‬مساعدة‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬ضد‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وليس‭ ‬مراقبة‭ ‬الآخرين»‭.‬

ومنذ‭ ‬اجتياح‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬للعراق‭ ‬العام‭ ‬2003،‭ ‬يثير‭ ‬هذا‭ ‬الوجود‭ ‬جدلا‭. ‬ووصل‭ ‬عدد‭ ‬الجنود‭ ‬الاميركيين‭ ‬المنتشرين‭ ‬على‭ ‬الاراضي‭ ‬العراقية‭ ‬الى‭ ‬170‭ ‬الفا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينسحبوا‭ ‬نهاية‭ ‬2011‭.‬

لكن‭ ‬واشنطن‭ ‬ارسلت‭ ‬قوات‭ ‬بعدها‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬للتصدي‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الذي‭ ‬تشكل‭ ‬في‭ ‬2014‭.‬