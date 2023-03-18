وفاة الضابط ليث الخيكاني متأثراً بمضاعفات إصابته خلال إعتداء الطارمية

ضبط 11 ألفاً و900 صاعق تفجير بحوزة متسلّلين للعراق

المحافظات – مراسلو (الزمان)

اطاحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، بما يسمى المسؤول العسكري لقاطع خالد بن الوليد بعملية نوعية في ديالى، فيما ضبطت 6 سوريين حاولوا التسلل الى العراق وبحوزتهم 11 الف و900 صاعق تفجير. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (بعملية استخبارية استندت الى الدقة، تمكنت مفارز الوكالة من القاء القبض على ما يسمى المسؤول العسكري لقاطع خالد بن الوليد في ديالى)، واشار الى ان (المطلوب عمل ضمن صفوف العصابات الاجرامية ، وهو مسؤول عن دهم الدور السكنية العائدة لافراد القوات الامنية والاستيلاء على ممتلكاتها والاثاث الموجود فيها قبل أيام التحرير)، وتابع البيان انه (بناء على معلومات استخبارية نجحت المفارز بالتعاون مع قيادة قوات الحدود في القبض على ستة متهمين من الجنسية السورية اثناء محاولتهم الدخول الى الاراضي العراقية وتحديدا في قضاء سنجار محافظة نينوى)، ولفت الى ان (ضبط بحوزتهم على صواعق تفجير تستخدم للرمانات المتفجرة وعددها 11 الف و900 صاعق وبندقية كلاشنكوف). ونجحت قوة من اللواء 63 ضمن قيادة محور الشمال للحشد الشعبي، في تدمير 4 مضافات لداعش خلف سلسلة جبال قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (ذلك جاء خلال العملية الأمنية الواسعة التي انطلقت لتأمين المناطق المشتركة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين). وأصيب ثلاثة منتسبين من معاونية الاستخبارات بالحشد في قاطع عمليات كركوك بجروح مختلفة اثناء مشاركتهم بعملية أمنية في المناطق المشتركة بين المحافظتين.واشار بيان امس الى ان (عبوة انفجرت على مركبة يستقلها المنتسبون، ما أسفر عن اصابتهم بجروح متفاوتة، وتم نقلهم الى مستشفى ازآدي في كركوك لتلقي العلاج). من جانبها ، أشرت لجنة الامن والدفاع النيابية، تحسناً بالوضع الأمني في ديالى بعد الخروق الأخيرة التي حصلت هناك.وقال عضو اللجنة علي البنداوي في تصريح امس ان (الاوضاع الامنية في ديالى تشهد استقرارا واضحا ،ولاسيما بعد تضييف القادة الامنيين والوقوف على جاهزية القوات الأمنية)، واضاف ان (قواتنا تتمتع بنسبة جهوزية عالية جدا)،مؤكدا ان (الزيارات الاخيرة انعكست على ارتياح شعبي واضح في المحافظة)، مشدداً على (ضرورة إتخاذ الحيطة والحذر من قبل القوات الامنية لتفويت الفرصة على الارهابيين واستثمار التدهور الذي يعانوه خصوصا خلال شهر رمضان). في غضون ذلك ،نعت وزارة الدفاع، الضابط ليث الخيكاني ،الذي وافته المنية امس متأثرا باصابته في اعتداء الطارمية.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الدفاع ينعى فقيدها الملازم أول ليث حسين فرعون حسين الخيكاني، أحد ضباط فوج المغاوير الثالث، لواء مغاوير قيادة عمليات بغداد، الذي أصيب خلال تنفيذ عملية استباقية في بقضاء الطارمية، أثناء تنفيذ الخطة الخاصة بتوفير الحماية لزائري مرقد الإمام الكاظم عليه السلام، واستشهد امس ،متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء الواجب). الى ذلك، ألقت مديرية شؤون الإقامة، القبض على 86 مخالفاً لقانون الإقامة في العراق. وقالت المديرية في بيان امس ان (مفارز مديرية شؤون الإقامة في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، تواصل واجباتها المكلفة بها، إذ تمكنت من إلقاء القبض على 86 شخصاً في منطقتي العلاوي والطوبجي في بغداد، مخالفين لقانون الإقامة)، واشار الى ان (عملية إلقاء القبض عليهم جاءت بالتنسيق والتعاون مع جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية والقوة الماسكة للأرض، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتسفيرهم خارج البلاد).