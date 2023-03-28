القبض على 8 دواعش خلال بحث وتفتيش بالسليمانية

ضبط مروّجي مخدرات ومتهم بتزوير العملة في بغداد وبابل

المحافظات – مراسلو (الزمان)

القت مفارز قوات الشرطة الاتحادية، القبض على متهم بتزوير العملة بعد ضبط بحوزته 365 الف دولار واكثر من 30 مليون دينار في بغداد. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (وفق مذكرة قبض قضائية وبجهد أمني متميز تمكنت قوة من اللواء الثالث شرطة اتحادية بالإشتراك مع الجهد الاستخباري ومن مديرية امن الحشد من تنفيذ عملية قبض على متهم مطلوب وفق المادة 280 تزوير)، واشار الى (ضبط مبالغ مالية مزورة مختلفة الفئات عبارة عن 300 ألف دولار فئة 100 و65 ألف دولار فئة 50 و25 مليون دينار فئة 25 الف و4 ملايين دينار فئة 10 آلاف ومليوني دينار فئة 5 آلاف)، واشارت الى (تسليم المتهم اصوليا مع المبالغ المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقه). وتمكنت قيادة شرطة بابل ،من القبض على سبعة مخالفين بحيازة المواد المخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارز سيطرتي الشهيد العقيد سلام شنون والشهداء ،ألقت القبض على ثلاث مخالفين بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة ، بينما تمكنت سيطرتي الحمزة الغربي وحلة كربلاء من القبض على مخالفين إثنين بحوزتهم أكثر من 30 حبة مخدرة ،إضافة الى القبض على مخالفين إثنين في سيطرة الحلة النجف بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة). والقت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، القبض على متهم بتجارة الأعضاء البشرية يروم بيع الكلى لإحدى الدول المجاورة مقابل مبلغ مالي قدره 7 الآف دولار.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب تحقيقات لمكافحة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، عن وجود شخص يقوم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية الكلى ضمن منطقة الكرادة ببغداد)، واشار الى (تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وبعد التحري وجمع المعلومات ومن خلال جهد كبير أثمر بالتوصل إلى المتهم والقبض عليه بالجرم المشهود أثناء محاولته بيع الكلى لأحد المواطنين، ولدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحة بقيامه باستدارج أحد الضحايا لشراء الكلى مقابل 7 الاف دولار)، مؤكدا (تدوين أقوال المتهم بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل). اطاحت مفارز جهاز الأمن الوطني، بصيدلاني يعمل بتجارة المخدرات في محافظة البصرة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارز الجهاز تمكنت من القاء القبض على أحد الأطباء الصيدلانيين في البصرة بعد قيامه بالمتاجرة بالحبوب المخدرة عن طريق مزجها مع أدوية ممنوعة التداول وتكوين خلطات وشرابات بكميات كبيرة)، واشار الى ان (ذلك جاء استناداً إلى معلومات إستخبارية واستحصال الموافقات القضائية ليتم على إثرها نصب كمين محكم أفضى إلى إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود)، وتابع انه (تم ضبط سلاح مسدس وكميات كبيرة من الحبوب المخدرة وأدوية متنوعة ممنوعة التداول بحوزته)، واشار الى (إحالة المتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه وفقاً للقانون). وفي تطور ، أعلن جهاز أمن اقليم كردستان ،إلقاء القبض على ثمانية من عناصر داعش وتسليمهم للسلطات القضائية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (عمليات استباقية نفذتها قوات جهاز امن الاقليم ، اسفرت عن الاطاحة بـ 8 متهمين من عناصر داعش كانوا يختبئون في السليمانية).