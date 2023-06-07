مقتل إرهابيين بضمنهم قيادي بارز في الطارمية

ضبط كميات من النفط وموقع للتهريب ببغداد وصلاح الدين

بغداد – قصي منذر

ضبطت مفارز اللواء السادس للشرطة الاتحادية بالإشتراك مع منتسبي مركز شرطة نفط الدورة، وممثّل عن شركة توزيع المنتجات النفطية، موقعاً يُستخدم للمتاجرة غير المشروعة بالمشتقات النفطية في منطقة سويب بجانب الكرخ في بغداد. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (القوة الامنية ضبطت سبعة خزانات مختلفة النوع والحجم تحتوي على منتجات نفطية، فضلاً عن عشرة جلكانات بلاستيك سعة 30 لتر ومضخة نوع روبن). من جانبه استعاد جهاز الأمن الوطني، 200 الف لتر من المشتقات النفطية بمحافظة صلاح الدين، خلال عملية نوعية احبط فيها محاولة تهريب الكمية المذكورة. وقال بيان امس ان (قوة من مفارز الأمن الاقتصادي في صلاح الدين شرعت بدهم وتفتيش احد الأوكار المخصصة لتهريب المشتقات النفطية في قضاء الشرقاط بالمحافظة، بعد استحصال الموافقات القانونية واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة)، مبيناً ان (المفارز ضبطت نحو 200 الف لتر من المشتقات النفطية مُحملة على ثمانية صهاريج وستة خزانات مختلفة السعات)، واوضح انه (تم القبض على خمسة متهمين جرت إحالتهم مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة). وقبضت الشرطة الاتحادية على 16 متهماً بقضايا مختلفة في العاصمة. وبحسب البيان فإنه (بمتابعة قواطع المسؤولية، قبضت قطعات الفرقة الأولى للشرطة الاتحادية على 16 متهماً بقضايا القتل والتزوير والمشاجرة والاعتداء والتهديد والمخدرات في مناطق النهروان، وبسماية والزعفرانية والرستمية والكمالية والأمين). على صعيد متصل، اتلفت الهيئة العامة للكمارك، مواداً مخالفة في مركز كمرك مندلي الحدودي. وذكر بيان امس ان (فريق الهيئة اتلف ارسالية بيض في مركز كمرك مندلي الحدودي لكونها غير صالحة للاستهلاك البشري، ومخالفة للشروط الاستيرادية)، واضاف ان (عملية الاتلاف اجرتها لجنة مختصّة بحضور الجهات ذات العلاقة). واحبطت الهيئة تهريب 42 شاحنة مخالفة للقانون عند مدخل نينوى الشمالي، قادمة من كردستان. وبحسب البيان فإن (مفارز الهيئة تمكنت من ايقاف تهريب 42 شاحنة مخالفة عند مدخل نينوى، عبر التنسيق مع شرطة الكمارك)، مشيراً الى (احالة المواد المضبوطة التي شملت ادوية و مستلزمات طبية وحجر مرمر، ومواد تنظيف وزجاجيات، وقرميد و انابيب بلاستك و احذية مختلفة و مواد منزلية مع اسلاك نحاس و محضرات سمنت، فضلاً عن ذرة صفراء و انشائية مختلفة و هياكل حديد ، ومشروب طاقة تايكر، الى الجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات اللازمة). على صعيد متصل، كشفت هيئة المنافذ الحدودية، عن ضبط 1417 مخالفة خلال شهر آيار الماضي. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (مديريات المنافذ تمكنت خلال المدة المذكورة من ضبط مخالفات مختلفة)، لافتاً الى ان (مجمل الدعاوى الكمركية المُحالة من قبل الهيئة الى القضاء بلغت 294 دعوى متضمنة تغيير وصف البضاعة و تهريب عجلات وتزوير و فرق رسم و معاملات غير مكتملة قانونياً)، وتابع ان (عدد المخالفات المضبوطة بلغت 79 مخالفة، فضلاً عن القبض على 15 متهماً من المطلوبين للقضاء، وإحباط 12 محاولة لتهريب الأموال، والمواد المخدرة)، مؤكداً (احباط 31 محاولة تهريب، الى جانب النشاطات المشتركة مع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية، البالغة 972 محاولة).