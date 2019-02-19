مركز: رصد15 شبكة إتجار بالبشر خلال40 يوماً

ضبط عصابة تتلاعب بتاريخ صلاحية الأدوية في بغداد

بغداد – قصي منذر

صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية اعترافات عصابة مدانة بتغيير تاريخ صلاحية الادوية والمتاجرة بها في بغداد.وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقته(الزمان) امس ان (المتهمين القي القبض عليهم في حي طارق في العاصمة بغداد وضبطت بحوزتهم معدات ومكائن تستخدم في ارتكاب الجريمة كما ضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من الأدوية المتلاعب بتواريخ صلاحياتها معدة للبيع)، واشار الى ان (المحكمة صدقت اعترافات المتهمين واتخذت الاجراءات كافة بحقهم بغية إحالتهم للمحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل) من جهتها أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة/ الاتحادية حكما بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي ضبطت بحوزتهما مواد متفجرة.وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان آخر تلقته (الزمان) امس ان (الاجهزة الامنية القت القبض على المدانين وضبطت بحوزتهما مواد متفجرة مخلوطة مع سماد اليوريا تزن 37 كغم معدة لاستهداف المواطنين)، مؤكدا ان (المدانين اعترفا في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي بانتمائهما لتنظيم داعش الارهابي وان المواد كانت معدة لاستهداف المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد). ولفت البيان الى ان (الحكم صدر وفقاً لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب).

بدورها أعلنت المحكمة الاتحادية العليا حسم 25 دعوى دستورية منذ بداية العام الجاري. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك قوله على هامش المشاركة في معرض بغداد الدولي للكتاب إن (المحكمة الاتحادية حسمت منذ بداية العام الجاري 25 دعوى دستورية) مضيفا أن (المحكمة رسخت مبادئ دستورية مهمة من خلال هذه الدعاوى بعضها يتعلق بحقوق المحاضرين في الجامعات، والدفاع القانوني، والآليات الدستورية لتوزيع الثروة النفطية، والطعن بأحكام محكمة التمييز الاتحادية، وموضوعات أخرى) مشيرا إلى أن (احكام المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور).

إتجار بالبشر

في غضون ذلك ، اعلن المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر عن رصد 15 شبكة اتجار بالبشر في بغداد والمحافظات تستدرج النساء وتستغل كبار السن وذوي الإعاقة والفتيات دون السن القانوني.وقال تقرير للمرصد امس انه (وثق ضحايا الاتجار بالبشر في المدة المحصورة بين 20 كانون الأول 2018 – 30 كانون الثاني 2019 ليبلغ عدد شبكات الاتجار بالبشر في بغداد وعدد من المحافظات 15 شبكة تعمل على استدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة، واستغلال كبار السن وذوي الإعاقة في ظاهرة التسول بالتقاطعات والاسواق، فضلا عن تجارة الأعضاء البشرية وتهريب العمالة الأجنبية)، مضيفا إن (الفتيات دون السن القانوني يمثلن نصف ضحايا جرائم الاتجار في ما يخص الشبكات المتخصصة بتهريب العمالة الأجنبية من شمال العراق إلى وسطه وجنوبه).

استغلال فتيات

ويشير المرصد إلى (وجود متنفذين في إقليم كردستان يعملون على استغلال فتيات نازحات وعوائل تعاني من فقر مدقع، في العمل بالبارات والنوادي الليلية وممارسة الجنس مع من يتكفل بإدخالهن إلى الإقليم وتسهيل الإجراءات القانونية للإقامة، إضافة إلى منحهن مبالغ مالية بخسة) موضحا أن (معظم جرائم الاتجار بالبشر بجميع أشكالها تتم عبر صفحات ومجموعات تديرها حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي بحرية شبه مطلقة). ووثق المرصد في بغداد (وجود شبكة للإتجار بالأعضاء البشرية تصطاد ضحاياها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة بذلك عوزهم المادي، إذ يتم نقل الضحايا من العاصمة إلى محافظة السليمانية لإجراء عمليات انتزاع الأعضاء داخل مستشفيات خاصة).

كما وثق المرصد (وجود شبكتي اتجار بالبشر تدعيان امتلاكها مكاتب في بغداد وأربيل، اتضح في ما بعد انها مكاتب وهمية ولا وجود لها، حيث تعملان على إدخال العمالة الأجنبية من ذكور واناث من دول أوغندا وتنزانيا والهند وبنغلادش إلى كردستان ومن ثم تهريبهم إلى بغداد بطرق غير شرعية)، مشيرا الى ان (موثقي المرصد تواصلوا مع أحد العمال البنغاليين الذي فر من العراق إلى تركيا بعد هروبه من مكتب يعود لأحد السياسيين العراقيين جراء تعنيفه وسلب حقوقه المالية).وفي محافظتي أربيل والسليمانية، وردت إلى المرصد معلومات موثوقة تفيد بـ(وجود أربع شبكات اتجار بالأعضاء البشرية متخصصة ببيع وشراء الكلى، وتبين أن العاملين ضمن هذه الشبكات – المندوبين – هم في الأصل سماسرة لأطباء متخصصين في استئصال وزراعة الأعضاء).

وفي واسط، تروي فتاة معاناة شقيقتها المقيمة حاليا في أربيل بعد ان اصبحت ضحية اتجار بالبشر من قبل والدها وزوجها الذي اجبرها على العمل في النوادي الليلية وممارسة الجنس مع الزبائن مقابل مبالغ مالية. كما وثق المرصد وجود أربع شبكات في محافظة البصرة تستغل كبار السن وذوي الإعاقة في ظاهرة التسول بالتقاطعات والشوارع العامة في المحافظة دون مراعاة الظرف الصحي والإنساني للضحايا، حيث تجبرهم على العمل لساعات طويلة تصل إلى 10 ساعات متواصلة وبشكل يومي، ولا تتورع تلك الشبكات عن حرمانهم من الطعام والشراب حتى انتهاء ساعات وجودهم في الشارع.في حين تعمل شبكة اتجار بالبشر بمحافظة ذي قار على اصطياد أطفال وصبية واستغلالهم في ممارسة اللواط مقابل مبالغ مالية تصل إلى 200 دولار لليوم الواحد، فيما تعمل شبكة أخرى على استقطاب مراهقين دون السن القانوني خارج المحافظة لممارسة اللواط.