ضبط تهريب نفطي في كركوك وبابل

كركوك – مروان العاني

ضبطت الشرطة الاتحادية تجاوزا على أحد الأنابيب الناقلة للمشتقات النفطية الممتد من محطة جمبور الجنوبي الى كركـوك.

وذكر بيان قيادة قوات الشرطة الاتحادية امس ان (قوة من الفوج الثاني اللواء 19 اثناء عمليات التفتيش في مناطق وقرى محافظة كركوك عثرت على كسر في احد الانابيب الناقلة للمشتقات النفطية من حقول جنبور الى مخازن شركة نفط الشمال). وأضاف ان (التجاوز عبارة عن وضع انبوب بلاستيكي بطول 20 متراً لغرض تهريب المشتقات النفطية وتم رفع التجاوز ومعالجة الكسر). وأشار البيان الى ان (القوة تمكنت أيضاً من القاء القبض على متهم وفق المادة 456 من قانون العقوبات في منطقة التون كوبري قرب شركة كرونجي وتم تسليمه لمركز شرطة التون كوبري).وضبطت قوة امنية مرأبا لتهريب النفط في محافظة بابل. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في بيان امس ان (مفارز استخبارات نفط الوسط العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة ضبطت مرأبا يستخدم لتهريب النفط والقاء القبض على احد المتهمين على الخط السريع الدولي بالتحديد منطقة الشوملي في محافظة بابل). وأشار الى انه (وجد بداخل هذا المرأب، صهريج محمل بمادة الخام الأسود وخمسة خزانات كبيرة مدفونة تحت الأرض ثلاثة منها مملؤة بالنفط وخمس مضخات سحب) وتابع انه (تم ضبط المواد اعلاه بموجب وصل ضبط اصولي وإحالة المتهم للقضاء).