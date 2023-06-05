تربية النجف تبحث مع الإتصالات الحد من ظاهرة الغش

ضبط أجهزة معلوماتية أثناء تأدية الإمتحانات بثلاث محافظات

النجف – سعدون الجابري

بغداد – الزمان

في اطار متابعة جهاز الأمن الوطني، وحرصه على نجاح العملية الامتحانية، ضبط اربعة متهمين بالترويج لأجهزة الغش الإلكتروني في ثلاث محافظات. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (بالتزامن مع إنطلاق الامتحانات الجامعية وامتحانات الصفوف المنتهية، كثفت مفارز جهاز الأمن الوطني متابعاتها في عموم محافظات، لكشف المتاجرين والمروجين لأجهزة الغش مثل سماعات الغش الإلكترونية)، مبيناً ان (الهدف الاهم هو الحفاظ على إنسيابية سير الامتحانات)، واضاف ان (مفارز الجهاز في بغداد تمكنت بعد أجراءها المسح الميداني في المراكز الامتحانية بالتعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات، من كشف ترددات لاسلكية لأجهزة نداء)، مشيراً الى (القبض على المتهم متلبساً وهو يمارس عملية الغش الإلكتروني في منطقة المنصور بالعاصمة).

ضبط متهمين

واوضح ان (المفارز ضبطت متهماً آخر يتاجر بأدوات الغش الامتحاني في مجمع بسماية، الى جانب القبض بمذكرة قضائية على متهمين اثنين في محافظتي ديالى والنجف بحوزتهما أجهزة لاسلكية محورة وسماعات غش صغيرة، تستخدم للتواصل مع الطلبة اثناء تأديتهم الامتحانات الوزارية)، منوهاً الى (إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة، لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون). واعلنت مديريات تربية كربلاء والنجف والديوانية، امس الاحد نتائج امتحانات السادس الابتدائي، الدور الأول للعام الدراسي الجاري. وقال بيان امس ان (الوزير ابراهيم الجبوري، اكد في وقت سابق دعم الطلبة خلال الامتحانات عبر تجهيز القاعات الامتحانات والخدمات المطلوبة، فضلاً عن سهولة الأسئلة، ضمن المنهاج الدراسي المقرر الذي يحاكي جميع المستويات الفكرية والذهنية)، داعياً الممتحنين الى (عدم الانجرار خلف الشائعات والإلتزام بما تنشره مواقع الوزارة).

تبسيط الاسئلة

وشدد الجبوري على مراعاة ظروف الطلبة الصحية والنفسية خلال الإمتحانات. وذكر البيان انه (خلال زيارته للمراكز الامتحانية في الكرخ، اوصى بحسن التعامل مع الطلبة لاسيما الحالات المرضية والمزمنة، ومساعدة التلاميذ على سير العملية الامتحانية بإنسيابية)، لافتاً الى (تبسيط نمط الأسئلة ضمن المنهاج الدراسي المقرر، موجهاً الفاحصين والمدققين بحفظ مجهود الطلبة اثناء عملية الفحص). على صعيد متصل، مددت الوزارة، فترة اجراءات المنح للمدارس الأهلية لغاية الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وذكر بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (المديرية العامة للتعليم العام و الأهلي والأجنبي، كشفت عن تمديد فترة إستكمال إجراءات المنح للمدارس الأهلية لغاية يوم 25 من الشهر الجاري)، مشيراً الى (توجيه شُعب الأبنية المدرسية في المديريات العامة للتربية بالمصادقة على التصاميم الخاصة بالأبنية المستوفية للشروط، مع مراعاة رفع المعاملات قبل حلول عيد الأضحى). وبحثت تربية النجف، مع هيئة الإعلام والإتصالات، تتبع حالات الغش الالكتروني و منعها في المحافظة. وقال بيان امس ان (المدير العام للتربية في المحافظة، مردان البديري، ناقش مع وفد من هيئة الإعلام و الإتصالات في النجف، الحد من ظاهرة الغش الالكتروني، لاسيما مع بدأ الامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة)، واوضح البديري ان (وفد الهيئة استعرض عدة طرق حديثة للكشف الغش، عن طريق تجوال مركباتها في المحافظة، وتتبع ترددات الإتصالات، ومعرفة أماكن البث).