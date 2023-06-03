ضبط أجهزة طبية في منفذ أم قصر الجنوبي

النزاهة تستقدم مسؤولين وتحاسب متورطين بعمليات فساد مالي

بغداد – قصي منذر

استقدمت هيئة النزاهة العامة، خمسة مسؤولين في وزارة الصحة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (محكمة تحقيق الرصافة المُختصة بقضايا النزاهة، استقدمت المخولين بصلاحية المدير العام لدائرتي صحة بغداد الرصافة والديوانية، والمدير العام لدائرة الأمور الفنية في الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، بسبب امتناعهم عن تقديم استمارة كشف الذمة المالية دون عذرٍ مشروع، على الرغم من تكليفهم بالإفصاح عن ذممهم المالية)، مبيناً ان (محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، اصدرت امراً بإستقدام المدير العام لدائرة صحة نينوى السابق، عن بشأن صرفه مبالغ مالية اثناء سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المحافظة، خلافاً للضوابط والتعليمات)، واشار الى (اصدار امر اخر بحق المدير العام لدائرة صحة بابل الأسبق، من محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة، عن شراء الصحة اجهزة مونتر غير مطابقة للمواصفات الوزراية، وصلت كلفتها الى 250 مليون دينار). وضبط الهيئة، امين مستـودع نفـطي في ديالى، احـدث ضـرراً بقيمة 800 مليون دينار. وذكر بيان امس ان (دائرة التحقيقات في الهيئة، ضبطت المتهم بموجب مذكرة قضائية، افادت بتلقّي مكتب تحقيق الهيئة في ديالى، معلومات بالتلاعب في كميات المشتقات النفطية في مستودع نفطي بالمحافظة)، واوضح ان (فريق شعبة التحرّي والضبط في المكتب، اتجه الى المستودع لإجراء التدقيق والمطابقة والفحص لمنتوج زيت الغاز المُجهز للمواطنين، ورصد تلوثاً بنسبة 5 بالمئة، مايعادل خمسة ملايين لتراً بالمنتـوج).

ضبط متلبس

لافتاً الى (استحصال مذكرة قضائية، لضبط المتهم وهو متلبساً بالتلاعب في كميات المشـتـقات الـنفـطـية)، واكد ان (العملية تسببت بهدر اكثر من 786 مليون دينار)، وتابع ان (شعبة التحري، نظمت محضر ضبط اصولي للمتورط واحالته الى قاضي محكمة التحقيق المُختصة بالنظر بقضايا النزاهة في بعقوبة، لإستكمال الإجراءات القانونية). وافصحت النزاهة عن صدور حكم بالحبس الشديد لخمسة مسؤولين بينهم مدير عام مديرية ماء صلاح الدين، بتهمة الاضرار بالمال العام. وقال البيان ان (دائرة التحقيقات في الهيئة، حققت في القضية واحالت المتهمين للقضاء، واصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، حكماً على مدير مديرية ماء صلاح الدين، واربعة مسؤولين، يقضي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات عن جريمة الإضرار عمداً بالمال العام)، منوهاً الى ان (الحكم جاء لتورطهم بتجهيز دائرة ماء صلاح الدين بمجمعات ماء وقابلوات مختلفة السعات، وأنابيب بلاستكية مختلفة في عموم المحافظة، ماتسبب بإهدار اكثر من 14 مليار دينار)، وتابع ان (المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة، اصدرت قراراً بإدانتهم استناداً الى المادة 340 من قانون العقوبات، متضمناً إعطاء الحق للجهة المُتضررة بالمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية). في غضون ذلك، ضبط هيئة المنافذ الحدودي، اربع حاويات مخالفة لشروط الاستيراد، في منفذ ميناء ام قصر الجنوبي.

أجهزة طبية

وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريق المنفذ وجد اجهزة طبية ومادة زيت الزيتون، في حاويات متجاوزة المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء)، مبيناً ان (فريق المنفذ تمكن من ضبط المخالفة بالتعاون مع مركز الكمرك، بعد استحصال موافقة قاضي التحقيق المختص)، ونوه الى (تشكيل لجنة خاصة، وتنظيم محضر ضبط اصولي، لإحالة المتورطين الى مركز شرطة خور عبد الله وعرض القضية امام قاضي التحقيق لمحاسبتهم قانونياً). واعتقل جهاز الامن الوطني المدعو عمار صلاح الجبوري واحمد حامد الجنابي بمنطقة البتاويين قرب فندق التضامن وسط بغداد على خلفية انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعنيف وضرب للاطفال.