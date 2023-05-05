ضبط‭ ‬12‭ ‬مليون حبة‭ ‬مخدّرة في‭ ‬بغداد

بغداد‭-‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ضبط‭ ‬12‭ ‬مليون‭ ‬‮«‬حبة‭ ‬مخدّرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬خاطفة‮»‬‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬هي‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬العمليات‭ ‬المماثلة‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وتوقيف‭ ‬ستّة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بالقضية،‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬باتت‭ ‬مشكلة‭ ‬المخدرات‭ ‬فيه‭ ‬تشكّل‭ ‬تحدياً‭ ‬كبيراً‭ ‬للسلطات‭.‬‮ ‬‭ ‬وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬مصوّر‭ ‬نقل‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الخاصة‭ ‬بجهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬العراقي،‭ ‬أعلن‭ ‬الجهاز‭ ‬عن‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬خاطفة‮»‬‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬تمكنت‭ ‬مفارزه‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬من‭ ‬‮«‬الإطاحة‭ ‬بإحدى‭ ‬أهم‭ ‬شبكات‭ ‬المتاجرة‭ ‬بالحبوب‭ ‬المخدرة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬على‭ ‬إثر‭ ‬ذلك‭ ‬تحركت‭ ‬قوة‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬وألقت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬أفراد‭ ‬هذه‭ ‬الشبكة‭ ‬واحداً‭ ‬تلو‭ ‬الآخر،‭ ‬وبالجرم‭ ‬المشهود‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وانتهت‭ ‬‮«‬العملية‭ ‬بالقبض‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬متهمين‭ ‬وضبط‭ ‬مخزن‭ ‬من‭ ‬الحبوب‭ ‬المخدرة‭ ‬وبداخله‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬مليون‭ ‬حبة‭ ‬مخدرة‭ ‬وبما‭ ‬يعادل‭ ‬طنين‭ ‬ونصفا‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬مناطق‭ ‬شرقي‭ ‬العاصمة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬البيان‭.‬‮ ‬‭ ‬وأظهر‭ ‬الفيديو‭ ‬المرفق‭ ‬بالبيان‭ ‬الحبوب،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬بنزكسول‮»‬،‭ ‬الاسم‭ ‬العلمي‭ ‬لعقار‭ ‬طبي‭ ‬يستخدم‭ ‬لعلاج‭ ‬أمراض‭ ‬عصبية‭ ‬لكن‭ ‬قد‭ ‬يساء‭ ‬استخدامه‭ ‬لأغراض‭ ‬غير‭ ‬طبية‭ ‬بحسب‭ ‬تقرير‭ ‬لمكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بالمخدرات‭ ‬والجريمة‭ ‬نشر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬موضبة‭ ‬داخل‭ ‬علب‭ ‬من‭ ‬الكرتون،‭ ‬أثناء‭ ‬ضبطها‭ ‬وإلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المتهمين‭.‬‮ ‬‭ ‬وباتت‭ ‬قضية‭ ‬المخدرات‭ ‬تشكل‭ ‬تحدياً‭ ‬خطيراً‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬حيث‭ ‬تزايدت‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬تجارة‭ ‬المخدرات‭ ‬وتعاطيها،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬ووسطها

‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬والتي‭ ‬باتت‭ ‬طريقاً‭ ‬أساسياً‭ ‬لتهريب‭ ‬وتجارة‭ ‬المخدرات،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬مادة‭ ‬الكريستال‭.‬

وفي‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬أعلن‭ ‬العراق‭ ‬ضبط‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬حبة‭ ‬من‭ ‬الكبتاغون‭ ‬المخدرة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬سوريا،‭ ‬هي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الأمفيتامين‭ ‬المحفّز‭ ‬ازداد‭ ‬تهريبها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬‮ ‬

في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2022،‭ ‬ضبطت‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬العراقية‭ ‬طائرة‭ ‬شراعية‭ ‬كانت‭ ‬محملة‭ ‬مليون‭ ‬حبة‭ ‬كبتاغون‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬الكويت‭. ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬بأشهر،‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬مصادرة‭ ‬ستة‭ ‬ملايين‭ ‬حبة‭ ‬من‭ ‬الكبتاغون‭.‬‮ ‬

أواخر‭ ‬العام‭ ‬2021،‭ ‬أعلنت‭ ‬وحدة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أن‭ ‬محافظتي‭ ‬البصرة‭ ‬وميسان‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬تحتلان‭ ‬الصدارة‭ ‬بين‭ ‬محافظات‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تجارة‭ ‬المخدرات‭ ‬وتعاطيها‭.‬