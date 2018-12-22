ضاع الخيط والعصفور – سامي الزبيدي

العملية السياسية المشوهة التي جاء بها الأمريكان بعد احتلالهم العراق عام 2003 أريد لها ان تستند الى المحاصصة الحزبية والطائفية في تقاسم المناصب والى الفوضى والفساد والسرقات الكبرى لأموال الشعب وثروات الوطن من قبل من يسمون أنفسهم بالسياسيين وقادة الأحزاب التي هيمنت على المشهد السياسي بعد الاحتلال لكي لا تستغل هذه الأموال في بناء الوطن وتقديم الخدمات للشعب واعتمدت أيضاً على إثارة الصراع الطائفي بين مكونات الشعب للنيل من وحدته وتماسكه وتدمير روحه الوطنية و تدمير القيم الاجتماعية وعمل الأمريكان وعملاؤهم على تدمير التعليم بكل مستوياته وتسييس القضاء وإهمال الخدمات الصحية وإهمال البناء والأعمار وإشاعة الجهل والأمية وتدمير ركائز الاقتصاد العراقي الصناعة والزراعة والتجارة ودعم التنظيمات الإرهابية وعملياتها الاجرامية المتمثلة بالتفجيرات والقتل والتصدي للقوات الأمنية ما أدى الى فقدان الأمن والأمان وعمل الأمريكان على إثارة المعارك بين التنظيمات الإرهابية والقوات المسلحة لإيقاع اكبر ما يمكن من الخسائر في صفوف قواتنا المسلحة وصرف المليارات من الدولارات على شراء الأسلحة والتجهيزات بدلا من صرفها على النمو والتقدم والبناء ،وعمل الأمريكان وعملاؤهم على تدمير البنى التحتية للدولة وتدمير المحافظات بما فيها المناطق السكنية ومؤسسات الدولة الخدمات البلدية والعلمية والتاريخية بعد ان ادخلوا صنيعتهم داعش لتحتل محافظاتنا وتقتل أبناء شعبنا ثم تبدأ معارك التحرير من هذا التنظيم المتطرف لتصرف الدولة مئات أخرى من المليارات على شراء الأسلحة والمعدات وليتكبد أبناء قواتنا المسلحة خسائر أخرى مؤلمة وبعد عمليات التحرير الباهظة الثمن بات على الدولة ان تخصص مئات أخرى من المليارات لإعادة أعمار المحافظات المدمرة ،وأهم ما أفرزته العملية السياسية سيطرة الفاسدين والمزورين والفاشلين واللصوص على كل المناصب العليا والمهمة في الدولة والحكومة وسرقتهم لأموال الدولة طوال السنين الماضية وفي كل دورة انتخابية يعاد تدوير هؤلاء الفاسدين والفاشلين ليكملوا عمليات السرقة والنهب وليحرموا الشعب من ابسط الخدمات ومن ابسط الحقوق ليبقى الشعب يعاني الظلم والفقر والجوع والأمراض ومن الفساد وليبقى العراق وشعبه تحت رحمة اللصوص والفاسدين والفاشلين لكي لا تقوم له قائمة .

وبعد خمسة عشر عاما من الفساد وسرقة أموال الدولة ونهب ثروات الوطن من قبل من يسمون أنفسهم بالسياسيين وأحزابهم وعوائلهم وبعد سنين من الحروب والقتال والصراع الطائفي واستشراء الجهل والأمية والمخدرات وارتفاع نسب الفقر والبطالة والأمراض الى نسب مخيفة ومن سوء الخدمات وسوء الإدارة ظل العراقيون يمنون أنفسهم ببصيص أمل وبؤرة ضوء في آخر النفق المظلم الذي ادخل الفاسدون والفاشلون وطننا وشعبنا فيه لعله ينقذ العراقيين من محنتهم وماساتهم وكانوا يعولون على كل انتخابات تشريعية أملاً في وصول أحزاب وطنية وسياسيين عراقيين اصلاء لقيادة العملية السياسية وبالتالي قيادة لوطن الى بر الأمان بعد ان اوصله الجهلة والفاسدون والفاشلون الى الهاوية السحيقة وكانت الانتخابات التشريعية الأخيرة الفرصة المناسبة لإحداث التغيير بعد ان تعهدت كتل وأحزاب وطنية على إنقاذ العراق من محنته والقيام بعملية إصلاحات كبرى إذا ما فازت بالانتخابات واستبشر العراقيون خيرا بهذه الأخبار لكن وللأسف الشديد فان هذه الانتخابات شابها الكثير من عمليات التزوير وبيع وشراء الأصوات بل وشراء مراكز انتخابية قام بها الفاسدون والمزورون باستغلال مال الشعب المسروق ليعودوا للواجهة من جديد وللأسف نقولها ان القضاء لم يتخذ الموقف الحاسم من عمليات التزوير الكبيرة التي حدثت في الانتخابات بل على العكس أيد نتائج مفوضية الانتخابات غير المستقلة والمتهمة بعمليات تزوير كبيرة مما افقد نتائج الانتخابات مصداقيتها فانعكس ذلك على الساحة السياسية وعلى الأوضاع المأساوية للشعب الذي خرج بتظاهرات صاخبة انطلقت شرارتها من البصرة وامتدت لأغلب مدن العراق مطالبة بالإصلاحات والخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والتعيينات ومحاسبة الفاشلين والفاسدين وسارقي أموال الشعب لكن هذه التظاهرات جوبهت برصاص القوات الأمنية و بالوعود الكاذبة كسابقاتها ،والمشكلة ان الفاسدين والمزورين والسراق أصبحوا في منأى عن الحساب والعقاب في ظل عملية سياسية صممت على إبقاء الفساد والمحاصصة وسوء الإدارة وانعدام الخدمات كأبرز مقومات هذه العملية وهاهم الفاسدون واللصوص يستولون اليوم على أهم منصب سيادي في البد إلا وهو رئاسة مجلس النواب بعد عملية فساد كبرى لشراء هذا المنصب بملايين الدولارات لتقضي هذه العملية التي ساهم بها الفاسدون والفاشلون والخونة من السياسيين المتنفذين وأحزابهم في إتمامها خلافاً لإرادة الشعب وقواه الوطنية على أي أمل في الإصلاح وهكذا فقد الشعب كل امل له في تحقيق مطالبه التي خرج متظاهراً لتحقيقها وقدم الشهداء والجرحى من اجلها في البصرة وغيرها من المحافظات وذهبت آماله أدراج الرياح فلا إصلاحات ولا خدمات ولا القضاء على البطالة ولا محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وسراق المال العام ولا حياة حرة كريمة للشعب بالاستفادة من أموال العراق الكبيرة لأنها ستذهب لجيوب الفاسدين واللصوص ،وإذا كان العراقيون قد ضيعوا العصفور منذ وصول المحتلين ارض العراق وتسليم الأمريكان البلد الى عملائهم من الأحزاب التي تسمى إسلامية وسياسيوها الفاسدون والفاشلون ليهيمنوا على مقاليد الأمور في البلاد وعلى رقاب العباد لكنهم ظلوا يمسكون بخيط العصفور لعل العصفور يعود لخيطه لكن بعد هذه الانتخابات وبعد عمليات التزوير وبعد بيع منصب رئيس مجلس النواب للفاسدين والمزورين فقد ضاع الخيط والعصفور هذه المرة وشدوا روسكم يا كرعان كما تقول أمثالنا الشعبية ولأربع سنين عجاف ،أربع سنين أخرى من الفساد وسرقة ما تبقى من أموال العراق ونهب ثرواته وتقاسمها بين الفاسدين والفاشلين والخونة وأحزابهم وعوائلهم ومقربيهم وليذهب الشعب ومطالبه الى الجحيم .