ضابط لرجاله – خضير فاخر فاضل

واصلوا الحرب يا رجالي واصلوها ولا تتقهقروا ابدا. انني جرحت ولكني لم امت بعد. سأستريح قليلا ويفيض دمى على الأرض قليلا. ولكني قائم قائم معكم من بعد راحة قليلة. حاربوا حاربوا. ادفعوا عن هذا العلم علم بلادكم حتى اصفر لكم ومضت ساعة. والصفارة لم يصفر بها صافر انها سقطت إلى جانب صاحبها.والصدر الذي كان سينفخ فيها توقف. لقد فرغ ولم يعد به أنفاس تنفخ

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قال قائل. لي مزاج لا يأتلف وأي مزاج فأنا اكره الرياء والمصانعه وألمداهنه والمجامله والتبرج والغرور وحب الظهور انها تؤذيني انها اشواكا تؤذيني اني اتعشق البساطه واحب الصدق عاريا من كل شئ وزخرفه اني اريد الناس سافرين اريدهم وقلوبهم على اكفهم اريدهم كما خلقهم ربهم صباح الخير مره ومرات لكم