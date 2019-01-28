صَدَماتٌ مُوجعة – حسين الصدر

-1-

الخط البياني للصدمات والمفاجاءات عبر المسيرة الحياتية لا يكفّ عن التذبذب ارتفاعا وهبوطا .

-2-

انّ حياتنا تحفل بألوان شتى من الفرح والحزن ، والرضا والغضب ، والشدة واللين ، والوفاء والجفاء ، والصدق والكذب والاستقامة والانحراف ، والتحجر والتميع …

-3-

ولا شك أنَّ لكل واحدٍ منّا نظرتَه الخاصة الى الاشخاص والأشياء،

ومن هنا تجد مَنْ يتعلق (بزيدٍ) تَعلق الأبّ بابنه، في حين ينفر منه آخر كما ينفر من الذئب الضاري …

فالانظار متفاوتة ، والآراء تصل الى حد التباين …

-4-

وقلّ من يُلغي فهمه ومعرفته الخاصة نزولاً عند رأي الاخرين، ولا نستثني من ذلك الاّ الصفوة من الناس ، وقليل ما هم …

-5-

والسؤال الآن :

متى تكون الصدمة موجعة ؟

والجواب :

انها تكون موجعة عندما نكتشف الخلل في الصورة التي رسمناها ومغايرتها الكبيرة للحقيقة .

انّ هول الصدمة كبير حينما نكتشف أنَّ الذي كنا نُعدّه رمزاً للموضوعية والوطنية والنزاهة ، يمارس من الأعمال ما لا يرتضيه منصف ، وانه يتلذذ بالمال الحرام وبايثار أقربائه وأنصاره على سائر الآخرين ، لا بل لا يحسب الحساب الاّ لذاتِــــه ولمن يلوذ به من خاصته ، بعيداً عن هموم الشعب والوطن …

-6-

والشعراء حين يُصدمون لا يلتزمون الصمت

اسمع ما قاله أحدهم في مَنْ كان يعتبرهم من جنس (الملائكة) لا من جنس البشر

قد كنتُ أسمعُ عنكم أنّكمُ ملأٌ

مِنْ الملائكةِ الغُرّ الميامينِ

حتى اذا جئتُكم ألفيتُ طائفةً

أدهى وأخبثَ مِنْ كلّ الشياطين

أين الملائكة من الشياطين ؟

وأين الصالحون من الفاسقين ؟

انّ حجم الصدمة هنا لكبير

وحين يُطلق الشاعر وصفَ الشياطين على قوم ، فانه يريد التعبير عن بلوغهم الدرك الأسفل من السقوط الأخلاقي …

انه لا يُقرّ لهم بصفة الانسانية على الاطلاق ،

ومعنى ذلك :

انه يبرء منهم كما يبرء من الشياطين …

وقال الخثعمي في هجاء قوم آخرين :

خنازيرُ ناموا عَنْ المكرمات

فنّبَههُم قَدَرٌ لمْ يَنَمْ

فيا قُبْحَهُم عندما خُوّلوا

ويا حُسنهم في زوال النِعَمْ

وهنا يُبدّل الشاعر جـــنس المغضوب عليهم فيجعلهم من (الخنازير) والخنازير –كما هو معلوم- أقذر الحيوانات ..!!

ويقول ثالث في هجاء بعض الرؤساء والوجهاء :

لُعِنتُمْ جميعا من وجوهٍ لبلدةٍ

تكّنفهم جهلٌ ولؤمٌ فأفرطا

وانّ زمانا أنتمُ رؤساؤُهُ

حرّيٌ بانْ يُخرى عليه ويضرطا

وقديما كان يقال :

الى موضع الأسرار قلتُ لها قفي

لقد صبّ الشاعر لعناتِه المركزة على قومٍ اتسموا بسمتين :

أولاهما الجهل

وثانيهما اللؤم

وسلح عليهم …

-7-

انّ ما يطلقه الناس اليوم من أوصاف وسمات ولعنات على سياسيْ الصدفة في العراق الجديد، لا يقل عما قاله مَنْ سبقهم من الناقمين على أمثالهم، انْ لم يزد عليه ..!!

-8-

انّ الصَدْمةَ لم تاتِ من فراغ، بل جاءت من منظومة كاملة من الــــفساد المالي والاداري والاخــــــلاقي والاجتماعي والسياسي فأخرجتـــــهم من أطــــــوارهم ..!!