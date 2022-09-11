صيحتان-حسن النواب

مرثية VIP
مِنْ يأسهم يلوذونَ بالشتائم والأباطيلْ
ومن شدَّة جبنهم
يكظمونَ حقدهم كنار إسرافيلْ
ومتى ما حلَّقتْ روح الأبرياء
إلى مجاهيل السماء
تراهم يوزعون الكراهية والبهتان بسخاءٍ
على الأنقياء
خدعونا بطيبةٍ مستعارةٍ
من حياة وقلوب الكادحين
حتى كدنا نبوس جباههم
من كثرة ما أوهمتنا مجالسهم المنتقاة
ها هُم يشمتونَ بالموتى بلا حياءٍ
كأنَّ شيمة الفرسان تزدريهم
وبأقلامهم ينبحون
تُرى
كيف يكونَ لونَ وجوههم
حين يفطسونْ
وكيف يكون تشييع جنازتهم
هل بنثر الرماد فوق قبورهم
أمْ نكتفي بالأسف عليهم
وعلى ما في ضمائرهم
من زعافٍ ومجونْ؟
* المهادنون
أقلامهم.. ذيولهم
وعلى وجوههم ابتسامة صفراء
قلوبهم
مجبولة بالخيانة والزعاف
نراهم كلُّ يوم
على أحذية أسيادهم
يزرعونَ القبلات
ولأنَّ قطرات جباههم سقطتْ
وذيولهم منشغلة بالتملق
على الدوام
نراهم يعزفونَ عن الكلام
لا يحبونَ رؤية صباغ الأحذية
لأنَّهُ يذكّرهم بحرفتهم
ويتبارونَ مع الثعالب
لأنَّهم يظنُّون أنَّ ذيولها
أطول من أذيالهم
ويخشونَ الكناغر!
لأنَّ ذيولها تشبه السيوف
ويكرهونَ المرآة
لأنَّها تفضحهُم
وكحرباء يصبغونَ وجوههم
بلون السلطة التي تحكم في البلاد
عبيد أذلاء لأسيادهم في الخفاء
وطواويس على كراسيهم
أمام الأصدقاء
وحين حاولت أياديهم
اكتشاف الشعر ذات يوم
وأدركوا لا جدواهُ من نيل المغانم
راحتْ أكفُّهم تبرعُ في مسح الأكتاف
حتى صارت ذيولهم خبيرة
في اصطياد الكراسي الفارهة
مهادنون يعرفهم الجميع
ويوهمونَ أنفسهم أنَّ نظرة الناس التي تلاحقهم
هي التبجيل لهم والاحترام
وهم يعلمونَ جيداً
إنَّما هي صفعة على وجوههم واحتقار.
حسن النواب