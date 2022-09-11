صيحتان-حسن النواب

‭ ‬مرثية‭ ‬VIP

مِنْ‭ ‬يأسهم‭ ‬يلوذونَ‭ ‬بالشتائم‭ ‬والأباطيلْ

ومن‭ ‬شدَّة‭ ‬جبنهم

يكظمونَ‭ ‬حقدهم‭ ‬كنار‭ ‬إسرافيلْ

ومتى‭ ‬ما‭ ‬حلَّقتْ‭ ‬روح‭ ‬الأبرياء

إلى‭ ‬مجاهيل‭ ‬السماء

تراهم‭ ‬يوزعون‭ ‬الكراهية‭ ‬والبهتان‭ ‬بسخاءٍ

على‭ ‬الأنقياء

خدعونا‭ ‬بطيبةٍ‭ ‬مستعارةٍ

من‭ ‬حياة‭ ‬وقلوب‭ ‬الكادحين

حتى‭ ‬كدنا‭ ‬نبوس‭ ‬جباههم

من‭ ‬كثرة‭ ‬ما‭ ‬أوهمتنا‭ ‬مجالسهم‭ ‬المنتقاة

ها‭ ‬هُم‭ ‬يشمتونَ‭ ‬بالموتى‭ ‬بلا‭ ‬حياءٍ

كأنَّ‭ ‬شيمة‭ ‬الفرسان‭ ‬تزدريهم‭ ‬

وبأقلامهم‭ ‬ينبحون

تُرى‭ ‬

كيف‭ ‬يكونَ‭ ‬لونَ‭ ‬وجوههم

حين‭ ‬يفطسونْ

وكيف‭ ‬يكون‭ ‬تشييع‭ ‬جنازتهم

هل‭ ‬بنثر‭ ‬الرماد‭ ‬فوق‭ ‬قبورهم

أمْ‭ ‬نكتفي‭ ‬بالأسف‭ ‬عليهم

وعلى‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬ضمائرهم

من‭ ‬زعافٍ‭ ‬ومجونْ؟

‭* ‬المهادنون

أقلامهم‭.. ‬ذيولهم

وعلى‭ ‬وجوههم‭ ‬ابتسامة‭ ‬صفراء

قلوبهم

مجبولة‭ ‬بالخيانة‭ ‬والزعاف

نراهم‭ ‬كلُّ‭ ‬يوم

على‭ ‬أحذية‭ ‬أسيادهم

يزرعونَ‭ ‬القبلات‭ ‬

ولأنَّ‭ ‬قطرات‭ ‬جباههم‭ ‬سقطتْ

وذيولهم‭ ‬منشغلة‭ ‬بالتملق

على‭ ‬الدوام

نراهم‭ ‬يعزفونَ‭ ‬عن‭ ‬الكلام

لا‭ ‬يحبونَ‭ ‬رؤية‭ ‬صباغ‭ ‬الأحذية

لأنَّهُ‭ ‬يذكّرهم‭ ‬بحرفتهم

ويتبارونَ‭ ‬مع‭ ‬الثعالب

لأنَّهم‭ ‬يظنُّون‭ ‬أنَّ‭ ‬ذيولها

أطول‭ ‬من‭ ‬أذيالهم

ويخشونَ‭ ‬الكناغر‭!‬

لأنَّ‭ ‬ذيولها‭ ‬تشبه‭ ‬السيوف

ويكرهونَ‭ ‬المرآة

لأنَّها‭ ‬تفضحهُم

وكحرباء‭ ‬يصبغونَ‭ ‬وجوههم

بلون‭ ‬السلطة‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬في‭ ‬البلاد

عبيد‭ ‬أذلاء‭ ‬لأسيادهم‭ ‬في‭ ‬الخفاء

وطواويس‭ ‬على‭ ‬كراسيهم

أمام‭ ‬الأصدقاء

وحين‭ ‬حاولت‭ ‬أياديهم

اكتشاف‭ ‬الشعر‭ ‬ذات‭ ‬يوم

وأدركوا‭ ‬لا‭ ‬جدواهُ‭ ‬من‭ ‬نيل‭ ‬المغانم

راحتْ‭ ‬أكفُّهم‭ ‬تبرعُ‭ ‬في‭ ‬مسح‭ ‬الأكتاف

حتى‭ ‬صارت‭ ‬ذيولهم‭ ‬خبيرة

في‭ ‬اصطياد‭ ‬الكراسي‭ ‬الفارهة‭ ‬

مهادنون‭ ‬يعرفهم‭ ‬الجميع

ويوهمونَ‭ ‬أنفسهم‭ ‬أنَّ‭ ‬نظرة‭ ‬الناس‭ ‬التي‭ ‬تلاحقهم

هي‭ ‬التبجيل‭ ‬لهم‭ ‬والاحترام

وهم‭ ‬يعلمونَ‭ ‬جيداً‭ ‬

إنَّما‭ ‬هي‭ ‬صفعة‭ ‬على‭ ‬وجوههم‭ ‬واحتقار‭. ‬

حسن‭ ‬النواب