صولات وأمجاد منذ التأسيس جيشنا البطل في عيده الأغر – سامي الزبيدي

يحتفل أبناء شعبنا العراقي عامة و أبناء الجيش العراقي خاصة بالذكرى الثامنة والتسعين لتأسيس الجيش العراقي الباسل صاحب السفر الخالد والصولات العديدة والأمجاد الشامخة الذي حاول أعداء العراق من الغزاة الأمريكان ومن جاء على ظهور دباباتهم من العملاء والخونة النيل من هذا الجيش العريق عندما قاموا بحله تنفيذا لمخطط أمريكي إسرائيلي يستهدف تدمير الجيش العراقي القوي والقضاء على قدراته القتالية المشهودة وتدمير ترسانته التسليحية ومنشآته الصناعية الحربية والاهم من هذا كله تدمير روحه المعنوية وأسسه القوية وسياقاته الرصينة المنضبطة , ولذر الرماد في عيون العراقيين فقد قام الغزاة الأمريكان بتشكيل جيش جديد لم يبن على أسس عسكرية صحيحة ومهنية بل غلبت عليه النزعة الطائفية والحزبية والميليشياوية عندما سمحوا بدمج ميليشيات الأحزاب التي جاءت مع الاحتلال فيه أوكلوا قيادته العليا وقيادة فرقه وتشكيلاته الى ضباط غير كفوئين وغير نزيهين ولم يمتلكوا خبرة القيادة وتجربة الإدارة فاحتل الدواعش نينوى في بضع ساعات ومن ثم سيطروا على أجزاء من محافظات ديالى وكركوك والانبار وليرتكبوا أفظع الجرائم بحق أبناء شعبنا من جميع مكوناته راح ضحيتها الاف العراقيين الابرياء فكانت الكارثة الكبرى والخيانة العظمى والجريمة التي لا تنسى والتي لم يتم محاسبة مرتكبيها من السياسيين والقادة العسكريين الكبار لحد الآن ولازالوا يشغلون مناصب عليا في الدولة وكأنهم لم يفعلوا شيئاً .

وضع مضطرب

وبعد مجي العبادي رئيسا للوزراء وقائدا عاما للقوات المسلحة الذي استلم وضعا أمنياً مضطرباً ووضعاً سياسياً واقتصاديا مرتبكاُ فداعش تحتل ثلث مساحة العراق والجيش الذي بناه الغزاة وساسة العراق الفاشلون والفاسدون منهار والوضع الاقتصادي سيء بسبب انخفاض أسعار النفط وخلو خزينة العراق من أية أموال بعد ان سرق الفاسدون والفاشلون كل أموال الدولة ومع ذلك قام العبادي بخطوات جادة لإصلاح وضع الجيش العراقي والقوات الأمنية وإعادة الروح لها فقام أولاً بعزل القادة العسكريين في وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش ومكتب القائد العام للقوات المسلحة والقادة الميدانيين الذين تسببوا في نكبة الموصل وتعيين قادة مهنيين وكفوئين والاهم من ذلك نزيهين بدلا منهم في القيادات العليا للجيش وفي قيادات العمليات وقيادات الفرق وعقد صفقات سريعة لتعويض الجيش عن أسلحته ومعداته التي سلمها قادة جيش المالكي لداعش وتم إعداد مناهج تدريبية مكثفة لتدريب تشكيلات الجيش كافة فأعاد للجيش جزءاً من روحه المعنوية وضبطه المعروف وسياقاته الصحيحة وهي الأسس المهمة في بناء وإعداد وتطور الجيوش للمهام القتالية فكان ذلك الخطوة المهمة الأولى في الإعداد المعنوي والقتالي لمعارك التحرير ومن ثم تم إعداد الخطط الكفوءة لتحرير محافظاتنا ومدننا من داعش ، وبعد التوكل على الله باشرت قوات الجيش والقوات الأمنية الأخرى بعمليات تطهير مدننا من قبضة داعش وبعد سلسلة معارك ناجحة أعادت الثقة لجيشنا الباسل تم تحرير العديد من المدن العراقية تباعاً الى ان كانت المعركة الفاصلة في نينوى حيث تم تدمير أفضل قوات داعش تدريباً وإعداداً و تدمير أسلحته ومعداته وأنفاقه وتم تحرير مناطق نينوى تباعا الى أن تكللت المعارك بالنصر المؤزر على داعش في المدينة وكسرت شوكته حيث انهار في بقية مناطق العراق وهكذا وبفضل الإعداد والتدريب الجيدين واختيار القادة والآمرين الأكفاء والمجربين والنزيهين وبفضل العودة الى سياقات الجيش العراقي القديمة والأصيلة المعروفة وبفضل الروح المعنوية العالية والانضباط العالي أساس بناء وتطور الجيوش تم تحرير كل مدن العراق من هذا التنظيم التكفيري فبناء قوات الجيش وفق أسس مهنية صحيحة وسياقات عمل كفوءة واختيار القادة والآمرين الجيدين والأكفاء والنزيهين كانت كفيلة ليستعيد جيشنا الباسل هيبته وقوته وألقه فكان امتدادا صحيحا لجيش العراق العريق صاحب الأمجاد والبطولات الكبيرة والسفر الخالد ليس في معاركنا الوطنية في الدفاع عن أرض العراق الغالية بل في معارك الأمة العربية منذ حرب فلسطين سنة1948 وحــرب سنة 1967 وحرب سنة 1973

التي شارك جيشنا العراقي البطل فيها جميعا.

حضور حاسم

فكان حضوره حاسما في العديد من المواقف البطولية في جبهات سوريا والأردن ومصر ولا زالت بطولات ضباطه وجنوده مضرب الأمثال وقد روت دماء شهداء جيشنا الإبرار الأبطال أرضنا العربية في ثرى فلسطين والأردن وسوريا وما زالت رفات شهدائنا الأبرار في تلك المعارك تحتل مكانة رفيعة ليس على ثرى الأردن وسوريا ومصر بل في قلوب أشقائنا العرب في تلك الدول فتحية لجيشنا البطل في عيد تأسيسه الأغر والرحمة لكل شهداء جيشنا الباسل وليبق جيش العراق رمزاً لوحدتنا الوطنية وحاميا لأرضنا ومياهنا وحدودنا و فخرا ليس للعرق حسب بل العرب جميعاً .