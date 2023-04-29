صورة وقصتان – محسن حسين

لهذه الجلسة الفنية في الصورة قصتان.

الاولى اننا نشرنا الصورة عام 1957 في مجلة الاسبوع التي كانت تصدر في العهد الملكي عن جريدة الشعب لصاحبها يحيى قاسم وهو يروي زيارته الى لبنان حيث كان موضوع حفاوة من مجموعة من الفنانين اللبنانيين والمصريين بينهم فيروز وكان عمرها 22 عاما ومحمد عبد الوهاب.

كان يحيى قاسم على موعد مع محمد عبد الوهاب في بيروت لكنه تأخر عن الموعد وبعد مدة قصيرة اتصل عبد الوهاب وطلب منه اللقاء في في بيت أحد الفنانين كان مدعوا عنده. وزيادة في التأكيد قال له ستصل لك سيارة صاحب البيت السيد شاهين مؤسس شركة شاهين للإسطوانات لكي تنقلك إلى مكان الحفل الذي يحضره عدد من الفنانين اللبنانيين والمصريين. وفي تلك الليلة استمع إلى تسجيل للمطربة اللبنانية فيروز للثلاثي رحباني وقد أبدى عبد الوهاب إعجابه بصوت فيروز وألحان الأخوين رحباني.

اما القصة الثانية فقد نقلها لي صديقي وجاري في لبنان الدكتور ضياء خضير في جلسة مماثلة لكن في عام 1961.

كانت الساعة متاخرة من الليل… فوجد فيلمون محمد عبد الوهاب سهران مع عاصي وباقي المجموعة… تفاجأ فيلمون ان عبد الوهاب الذي ينام مبكرا كان سهرانا فقال فيلمون لعبد الوهاب :بعدك يا استاذ سهران مالك بالعادة…

فقال عبد الوهاب والله انا اتاخرت كنت عاوز امشي….التفت عاصي الرحباني لعبد الوهاب وقال له ” سهار بعد سهار.. ت يحرز المشوار “….

قامت فيروز بدندنة هذه الجملة..

قال عبد الوهاب لعاصي…. تابع يا ابو زياد….

التفت عاصي لمنصور وقال تابع انت…

تابع منصور….. ” سهار بعد سهار… ت يحرز المشوار… كتار هو زوار.. شوي ويفلو…. وعنا الحلا كللو…….” حتى اخر الاغنية…

قام عبد الوهاب بتلحيتها في نفس السهرة…. وتم تسجيلها في اليوم التالي .