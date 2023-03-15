صورة مع فيصل حسون

محسن حسين

وأنا أبحث في اوراقي عن صور لشيخ الصحفيين العراقيين فيصل حسون عثرت على هذه الصورة التي تجمعني معه زميلين آخرين في مناسبة رسمية.في عام 1965 زار العراق بدعوة رسمية من وزراة الإعلام الصحفي اللبناني الكبير ياسر هواري وكان في ذلك الوقت يصدر مجلة “الأسبوع العربي”.وقد نسبت الوزارة ان يستقبله في المطار نقيب الصحفيين فيصل حسون ومعاون المدير العام لوكالة الانباء العراقية (واع) محسن حسين وكان في الاستقبال الزميل غازي العياش الذي كان يراسل مجلة الأسبوع العربي.كنت اعرف ياسر هواري كواحد من ابرز الصحفيين اللبنانيين وله صلات جيدة بصحفيي العراق وهو الذي فتح مجلته لطلبة الدورة الاولى في قسم الصحافة بجامعة بغداد حيث أمضوا مدة في الاطلاع والتدريب.ياسر هواري ترك لبنان عام 1976 خلال الحرب الأهلية للعيش في باريس، وقد أطلق من باريس مجلّة “كلّ العرب” التي تميّزت بأسلوب جديد يعطي أهمّيّة خاصة للصور إلى جانب المقالات القصيرة والمختصرة كما أصدر عدة مجلات اخرى باللغتين الفرنسية والانكليزية.وقد توفي الى رحمة الله في مثل هذه الأيام من عام 2014 وهو في سن ال 85 امضى منها اكثر من 50 عاما في الصحافة.