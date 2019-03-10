صورة قديمة لجوليا بطرس تحصد تفاعل متابعيها

بيروت -وجدان شبارو

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صوراً قديمة للفنانة اللبنانية جوليا بطرس من مشاركتها في مسلسل (أوراق الزمن المر) والتي ظهرت فيهم إلى جانب الممثل اللبناني عمار شلق.وقد لاقت هذه الصور تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين الذين اعربوا عن إعجابهم بتمثيلها وأدائها، فيما طالبها البعض الآخر بالعودة للتمثيل.و كانت بطرس قد خاضت مجال التمثيل في بداية مشوارها الفني حيث شاركت في هذا المسلسل، واكتفت بعدها فقط بالغناء وإصدار الكليبات.

ويُذكر أن آخر أعمال جوليا بطرس أغنية (جايي تودعني)، من كلمات نبيل أبو عبدو، ألحان زياد بطرس وتوزيع داني حلو.