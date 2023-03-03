صورة تذكارية مع عبد الناصر

دبي – محسن حسين

التقطت هذه الصورة في شباط 1966بعد المؤتمر الصحفي للرئيس جمال عبد الناصر مع الصحفيين العراقيين المرافقين للرئيس عبد السلام عارف وهم من اليمين علي عباس (عراق تايمس) عبد العزيز بركات نقيب الصحفيين ( صحيفة المنار) محسن حسين (وكالة الانباء العراقية – واع) فيصل حسون (صحيفة الجمهورية) ثم الرئيسان جمال عبد الناصر وعبد السلام عارف والى يمينهما فوزي عبد الواحد (صحيفة صوت العرب) احمد الحسو السكرتير الصحفي للرئيس عارف والحاج نعمان العاني (صحيفة العرب) وهادي الانصاري (صحيفة الجمهورية).