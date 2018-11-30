صورة‭ ‬مسرّبة‭ ‬تشعل‭ ‬الشائعات‭ ‬عن‭ ‬إلهام‭ ‬شاهين‭ ‬ويسرا

القاهرة‭ ‬‭- ‬الزمان‭: ‬تسببت‭ ‬صورة‭ ‬انتشرت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬القاهرة‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي،‭ ‬في‭ ‬إثارة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأخبار‭ ‬حول‭ ‬وقوع‭ ‬مشاجرة‭ ‬بين‭ ‬الفنانة‭ ‬إلهام‭ ‬شاهين‭ ‬والفنانة‭ ‬يسرا‭.‬

إلهام‭ ‬شاهين،‭ ‬ردت‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأخبار‭ ‬خلال‭ ‬تصريحاتها‭ ‬لبرنامج‭ ‬The‭ ‬Insider‭ ‬بالعربي،‭ ‬والمعروض‭ ‬عبر‭ ‬فضائية‭ ‬‮«‬دبي‮»‬،‭ ‬قائلة‭:‬‭ ‬‮«‬لا‭ ‬صحة‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬كتب‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬خلاف‭ ‬بيني‭ ‬وبين‭ ‬يسرا‭ ‬فنحن‭ ‬صديقتان‭ ‬ولم‭ ‬يحدث‭ ‬بيننا‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬أنها‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تتذكر‭ ‬موقف‭ ‬هذه‭ ‬الصورة،‭ ‬ولا‭ ‬تعرف‭ ‬كيف‭ ‬تخيل‭ ‬من‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬انتشار‭ ‬هذه‭ ‬الشائعة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مشاجرة‭ ‬حدثت‭.‬

وأضافت‭:‬‭ ‬‮«‬أن‭ ‬النقاش‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬بيننا‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬عندما‭ ‬اعتذرت‭ ‬يسرا‭ ‬لي‭ ‬لأنها‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬حضور‭ ‬حفل‭ ‬عيد‭ ‬ميلادي‭ ‬لسفرها‭ ‬وقتها‭ ‬إلى‭ ‬الخارج،‭ ‬وكانا‭ ‬نتحدث‭ ‬بشكل‭ ‬عادي‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬مهرجان‭ ‬القاهرة‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي‭ ‬الدورة‭ ‬الـ‭ ‬40‭ ‬يقام‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬29‭ ‬نوفمبر،‭ ‬بدار‭ ‬الأوبرا‭ ‬المصرية‭.‬

وكانت‭ ‬إلهام‭ ‬شاهين،‭ ‬قد‭ ‬تغيب‭ ‬منذ‭ ‬عامين‭ ‬عن‭ ‬الدراما‭ ‬التليفزيونية‭ ‬منذ‭ ‬آخر‭ ‬مسلسلاتها‭ ‬‮«‬ليالي‭ ‬الحلمية‮»‬‭ ‬الجزء‭ ‬السادس‭ ‬الذي‭ ‬عرض‭ ‬في‭ ‬رمضان‭ ‬2016‭.‬

أما‭ ‬يسرا،‭ ‬فشاركت‭ ‬في‭ ‬رمضان‭ ‬2018‭ ‬بمسلسلها‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬أقوال‭ ‬أخرى‮»‬‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬بطولته‭ ‬شيرين‭ ‬رضا،‭ ‬ومحمد‭ ‬شاهين،‭ ‬ونجلاء‭ ‬بدر،‭ ‬ومجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬النجوم‭.‬