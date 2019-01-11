صورة‭ ‬لجانب‭ ‬القمر‭ ‬المخفي

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

أرسل‭ ‬المسبار‭ ‬الصيني‭ ‬“يوتو‭ ‬2”‭ ‬(أرنب‭ ‬اليشم‭ ‬2)‭ ‬صورة‭ ‬بانورامية‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬هبوطه‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الخفيّ‭ ‬من‭ ‬سطح‭ ‬القمر،‭ ‬تُظهر‭ ‬طبيعة‭ ‬صخرية‭ ‬رمادية‭ ‬تكثر‭ ‬فيها‭ ‬الفوهات‭. ‬بحسب‭ ‬مواقع‭ ‬اخبارية‭ ‬عالمية‭ ‬امس‭ .‬

وكانت‭ ‬المركبة‭ ‬الصينية‭ ‬غير‭ ‬المأهولة‭ ‬“تشانغ‭ ‬إيه‭ ‬4”‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬في‭ ‬الهبوط‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر،‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الخفيّ‭ ‬منه‭ ‬عن‭ ‬الأرض،‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬غزو‭ ‬الفضاء‭. ‬والجانب‭ ‬الخفيّ‭ ‬لا‭ ‬يظهر‭ ‬للأرض‭ ‬لأن‭ ‬القمر‭ ‬أثناء‭ ‬دورانه‭ ‬حولها‭ ‬يبقى‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬منه‭ ‬فقط‭ ‬مواجها‭ ‬لها‭ ‬والثاني‭ ‬محجوبا‭ ‬عنها‭. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬التقطت‭ ‬صور‭ ‬كثيرة‭ ‬له‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬تهبط‭ ‬فيه‭ ‬أي‭ ‬مركبة،‭ ‬وكانت‭ ‬أول‭ ‬تلك‭ ‬الصور‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1959‭ ‬وقد‭ ‬التقطها‭ ‬مسبار‭ ‬سوفياتي‭. ‬والتقطت‭ ‬الصورة‭ ‬الجديدة‭ ‬بكاميرا‭ ‬مثبّته‭ ‬على‭ ‬المركبة،‭ ‬ونشرتها‭ ‬الجمعة‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الصينية‭. ‬وهي‭ ‬صورة‭ ‬بانورامية‭ ‬على‭ ‬360‭ ‬درجة،‭ ‬يظهر‭ ‬فيها‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬المركبة‭ ‬ومساحة‭ ‬صخرية‭ ‬رمادية‭ ‬وآثار‭ ‬عجلات‭ ‬المسبار‭.‬