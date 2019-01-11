صورة‭ ‬لجانب‭ ‬القمر‭ ‬المخفي

لندن – الزمان
أرسل المسبار الصيني “يوتو 2” (أرنب اليشم 2) صورة بانورامية من موقع هبوطه في الجانب الخفيّ من سطح القمر، تُظهر طبيعة صخرية رمادية تكثر فيها الفوهات. بحسب مواقع اخبارية عالمية امس .
وكانت المركبة الصينية غير المأهولة “تشانغ إيه 4” نجحت في الثالث من كانون الثاني/يناير في الهبوط على سطح القمر، في الجانب الخفيّ منه عن الأرض، لأول مرة في تاريخ غزو الفضاء. والجانب الخفيّ لا يظهر للأرض لأن القمر أثناء دورانه حولها يبقى جانب واحد منه فقط مواجها لها والثاني محجوبا عنها. وسبق أن التقطت صور كثيرة له لكن لم تهبط فيه أي مركبة، وكانت أول تلك الصور في العام 1959 وقد التقطها مسبار سوفياتي. والتقطت الصورة الجديدة بكاميرا مثبّته على المركبة، ونشرتها الجمعة وكالة الفضاء الصينية. وهي صورة بانورامية على 360 درجة، يظهر فيها جزء من المركبة ومساحة صخرية رمادية وآثار عجلات المسبار.