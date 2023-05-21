صورة‭ ‬القمة لم‭ ‬تتسع‭ ‬للعراق

فاتح عبدالسلام

من‭ ‬الصعب‭ ‬تفسير‭ ‬التناقض‭ ‬بين‭ ‬إعطاء‭ ‬الزعماء‭ ‬العرب‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬بمؤتمرات‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬وغياب‭ ‬بعضهم‭ ‬المستمر‭ ‬عن‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬السنوية‭. ‬انه‭ ‬اجتماع‭ ‬واحد‭ ‬ليوم‭ ‬واحد،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬الزعماء‭ ‬مَن‭ ‬لا‭ ‬يحتمل‭ ‬أن‭ ‬يحضر‭ ‬ويلتقي‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬الذين‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يشاركوه‭ ‬الهموم‭ ‬والتحديات‭ ‬المتقاربة‭. ‬هنا‭ ‬لا‭ ‬أقصد‭ ‬غياب‭ ‬القادة‭ ‬لأسباب‭ ‬صحية‭ ‬وكحالات‭ ‬طارئة‭ ‬معروفة،‭ ‬وانما‭ ‬هناك‭ ‬تغيبات‭ ‬مزمنة‭ ‬وإصرار‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬التمثيل‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬بمستوى‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬زعيم‭ ‬البلد‭. ‬ويبدو‭ ‬انّ‭ ‬ميثاق‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬يسمح‭ ‬بسهولة‭ ‬بذلك‭.‬

لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬صاحب‭ ‬القرار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬بمستوى‭ ‬مَن‭ ‬يوفده‭ ‬ليمثله‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬الأقل،‭ ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬التخويل‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬البت‭ ‬بالقرارات‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬مُسبقاً‭ ‬معلومة‭ ‬التوجهات‭ ‬عبر‭ ‬التوافق‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب‭ ‬التي‭ ‬تمهد‭ ‬لانعقاد‭ ‬القمة‭.‬

العلاقة‭ ‬الشخصية‭ ‬تكون‭ ‬ذات‭ ‬أثر‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬توجهات‭ ‬وقرارات‭ ‬الزعماء،‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬اغفاله،‭ ‬ولعله‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬تكوين‭ ‬الشخصية‭ ‬العربية‭. ‬لقد‭ ‬مرّ‭ ‬العرب‭ ‬بظروف‭ ‬سيئة‭ ‬كثيرة‭ ‬صاحبت‭ ‬انعقاد‭ ‬قممهم‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬كثيراً‭ ‬من‭ ‬الزعماء‭ ‬“الاضداد”‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬العربي‭ ‬العام‭ ‬كانوا‭ ‬حريصين‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬الشخصي‭.‬

وثمة‭ ‬ملاحظة‭ ‬بروتوكولية،‭ ‬لا‭ ‬أدري‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬يسوقها‭ ‬منظمو‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬بشأن‭ ‬الصورة‭ ‬التذكارية‭ ‬للزعماء‭ ‬التي‭ ‬يجري‭ ‬التقاطها‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬القمة‭. ‬من‭ ‬المنطقي‭ ‬والواضح‭ ‬للعيان‭ ‬انّ‭ ‬مسافات‭ ‬وأمكنة‭ ‬الوقوف‭ ‬تكون‭ ‬بالقياس‭ ‬الى‭ ‬الزعيم‭ ‬المضيف‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬رئيس‭ ‬تلك‭ ‬الدورة‭ ‬من‭ ‬القمة‭ ‬ويكون‭ ‬موقعه‭ ‬عادةً‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الواقفين‭. ‬وهنا‭ ‬لو‭ ‬ألقينا‭ ‬نظرة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬مَن‭ ‬يمثل‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬القمم‭ ‬العربية‭ ‬العشرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬نجد‭ ‬انّ‭ ‬موقع‭ ‬وقوفه‭ ‬يختلف‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬الى‭ ‬أخرى،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬انّ‭ ‬التمثيل‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الدورات‭ ‬بمستوى‭ ‬المسؤول‭ ‬الأول‭. ‬إدارة‭ ‬البروتوكول‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬تضع‭ ‬علامات‭ ‬يراها‭ ‬الزعيم‭ ‬ويقف‭ ‬عندها،‭ ‬لكن‭ ‬يبدو‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬اللائق‭ ‬وضع‭ ‬اسم‭ ‬بلاد‭ ‬أو‭ ‬زعيم‭ ‬أو‭ ‬صورة‭ ‬علم‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬يدوسه‭ ‬الجميع‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬امكنتهم‭ ‬المخصصة‭ ‬للوقوف‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‭ ‬هناك‭ ‬معايير،‭ ‬ينبغي‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬مستقرة‭ ‬تبعاً‭ ‬لمستوى‭ ‬التمثيل‭ ‬وكذلك‭ ‬ثقل‭ ‬البلد‭. ‬فالعراق‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأكثر‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬السكان،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الخمسة‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬المساحة،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬اثنين‭ ‬يملكان‭ ‬أكبر‭ ‬احتياطي‭ ‬عالمي‭ ‬في‭ ‬النفط،‭ ‬وربّما‭ ‬الغاز‭ ‬ايضاً،‭ ‬وبحسب‭ ‬هذه‭ ‬المعطيات‭ ‬الثابتة‭ ‬غير‭ ‬القابلة‭ ‬للتبدل‭ ‬مع‭ ‬الانظمة‭ ‬السياسية‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬وضع‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مواقع‭ ‬الزعماء‭ ‬الواقفين،‭ ‬إلا‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬الحسابات‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬معروفة‭ ‬ومتداولة‭. ‬ولا‭ ‬أبالغ‭ ‬اذا‭ ‬قلت‭ ‬انني‭ ‬رأيت‭ ‬صوراً‭ ‬منشورة‭ ‬على‭ ‬‮«‬مواقع‭ ‬رسمية‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يظهر‭ ‬فيها‭ ‬صاحب‭ ‬الموقع‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬لعدم‭ ‬اتساع‭ ‬كادر‭ ‬الصورة‭. ‬ولعل‭ ‬هذه‭ ‬الملاحظة‭ ‬تنفع‭ ‬شركات‭ ‬الكاميرات‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬سعة‭ ‬العدسات‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الفنية‭ ‬لتكون‭ ‬قابلة‭ ‬لدعم‭ ‬الاستيعاب‭ ‬السياسي‭ ‬ايضاً‭ .‬

رئيس التحرير-الطبعة الدولية

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