صنع في العراق – محسن حسين

في اذ1ر 2019 افتتح معرض اطلق عليه اسم (صنع في العراق) الهدف منه تشجيع الصناعة العراقية التي أطلقت عليها رصاصة الرحمة بعد الاحتلال الامريكي عام 2003

خلال 16 عاما توقفت معظم المشاريع الصناعية العراقية في القطاعين العام والخاص وامتلأت أسواقنا بالمنتجات الأجنبية وخاصة من دول الجوار مثل تركيا وايران.

في المعرض الذي اقامته وزارة الصناعة في معرض بغداد الدولي ويستمر 5 ايام تعرض اكثر من 300 ماركة محلية تحمل شعار (صنع في العراق).

الهدف من المعرض كما تقول مديرة المعارض في وزارة الصناعة هناء حسين هو تعزيز الناتج الإجمالي الوطني للبلاد من خلال تفعيل الشركات والمصانع للقطاعين العام والخاص.

في مثل هذا اليوم افتتح البيع المباشر لمنتجات وزارة الصناعة بأسعار مخفضة.

ونقلت وكالة نينا عن مديرة المعارض هناء حسين ان: المعرض فتح البيع المباشر لمنتوجات وزارة الصناعة التي تضم الالبسة والسجاد والألبان والغذائية والزيوت والمنظفات والعسل الطبيعي باسعار مخفضة”.

وقالت الوكالة يعتبر المعرض تظاهرة اقتصادية الهدف من خلالها عرض منتجات وامكانيات الشركات الصناعية لاعادة ثقة مؤسسات الدولة والمواطنين بجودة المنتج المحلي ومواصفاته العالية في الوقت الذي تبذل فيه هذه الشركات جهودها للمساهمة الفاعلة في اعادة اعمار المناطق المتضررة من الإرهاب وتنفيذ مشاريع جديدة لخدمة كافة قطاعات الدولة فضلا عن تلبية حاجة مؤسسات الدولة والوزارات من منتجاتها الخدمية.

هذا خبر اظنه خطوة في الطريق الصحيح ما لم تقوم حيتان الفساد التي تحارب الصناعة الوطنية وتشجع الاستيراد من الخارج بعرقلة اي تقدم في هذا المجال.