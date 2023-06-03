صندوق الإسكان يطلق قروضه ويسمح للموظّف بكفالة نفسه

بغداد – قصي منذر

افتتح صندوق الاسكان التابع لوزارة الأسكان والاعمار والبلديات ، التقديم على قروضه . وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الصندوق اطلق التقديم على القروض بدءاً من الاول من حزيران الجاري)، واكد انه (بمستطاع الموظف كفالة نفسه اذا كان مستمراً بالخدمة)، فيما اشارت الى ان (مبلغ قرض البناء يبلغ 60 مليون دينار). وكان مواطنون قد شكوا من آلية الحصول على القروض وطالبوا بتوسيع الشمول وزيادة مبلغ القروض الخاصة بالترميم ومساحة البناء وشراء الشقق في المجمعات السكنية. واعلنت الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية عن ترويج معاملات عدم الممانعة الضريبية بالنسبة للافراد والشركات التي لديها امانات ضريبية مسددة في 8 آب 2022 . وقالت وثيقة بتوقيع المدير العام علي وعد علاوي اطلعت (الزمان) عليها أمس انه ( تلافيا للاشكاليات الحاصلة من عدم ترويج معاملات عدم الممانعة الضريبية لتسجيل السيارات ودخول المناقصات للمكلفين (افراداً أو شركات) الذين لديهم امانات ضريبية مسددة بعد تاريخ 8 / آب / 2022 وكان موقفهم الضريبي سليما لآخر سنة مالية، فلا مانع من ترويج هذا المعاملات حصرا في الوقت الحاضر، على أن يتم تنظيم عكس قيد في الاقسام والفروع المعنية بالتحاسب الضريبي، ويتم تحويله بموجب السياقات المعمول بها الى القسم المالي الذي يقوم باستحصال الموافقات الاصولية لاكمال اجراءات عكس القيد الأجراء اللازم اصوليا).

وأطلق مصرف الرافدين ، السلف المتأخرة لأكثر من 8 آلاف مقترض.وذكر المصرف في بيان امس أنه (تم اطلاق السلف المتأخرة لأكثر من 8 آلاف مقترض للذين قدّموا يدوياً في وقت سابق، ولمن اكمل اجراءات الاستعلام لدى البنك المركزي ،لكن اجراءاتهم تأخرت بسبب ايقاف المنح اليدوي). وكان مصرف الرافدين والرشيد قد شرعا بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر حزيران الجاري. وتسلم المتقاعدين من حملة بطاقة ماستر نخيل رواتبهم فور وصول رسائل الاشعار على هواتفهم النقالة.

فيما اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر ايار الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” ، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 102 مليونا و 463 الفا و387 برميلاً ، بايرادات بلغت 7.306 مليار دولار . واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 102 مليونا و206 الفا و 413 برميلا . وقالت ان (معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت 3 مليون و305 الف برميل في اليوم). واكدت ان (معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من 71.30 دولاراً . يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري).

على صعيد آخر اعلنت شركة لوك اويل الروسية عن افتتاح مجمعين جديدين للابار في حقل غرب القرنة 2 بالتعاون مع شركة نفط البصرة . وقال معاون مدير عام شركة نفط البصرة باسم عبدالجليل في تصريح امس انه (تم اليوم افتتاح مجمعين جديدين للابار النفطية بعد انجازهما من قبل شركة لوك اويل الروسية داخل حقل غرب القرنة 2 النفطي). واضاف ان (عدد الابار التي ادخلت للعمل في هذين المجمعين تبلغ 47 بئرا حيث بلغت زيادة الانتاج 100 ألف برميل يوميا).