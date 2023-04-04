صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬يعقد‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭ ‬اتفاق‭ ‬منع‭ ‬الازمات

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

وافق‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬بداية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬اتفاق‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬خط‭ ‬الائتمان‭ ‬المرن،‭ ‬وهو‭ ‬مصمم‭ ‬لأغراض‭ ‬منع‭ ‬وقوع‭ ‬الأزمات،‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬نحو‭ ‬5‭ ‬ملايير‭ ‬ملیار‭ ‬دولار‭.‬

وأوضحت‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬مؤهل‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬الائتمان‭ ‬المرن‭ ‬بفضل‭ ‬سياساته‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وأطر‭ ‬سياساته‭ ‬المؤسسية‭ ‬وأساسياته‭ ‬الاقتصادیة‭ ‬القویة‭ ‬للغایة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التزامه‭ ‬المتواصل‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬السیاسات‭ ‬مستقبلا”‭.‬

وسيعزز‭ ‬الاتفاق‭ ‬الاحتیاطیات‭ ‬الوقائیة‭ ‬الخارجیة‭ ‬للمغرب،‭ ‬ويقدم‭ ‬ضمانات‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬مخاطر‭ ‬متطرفة‭ ‬محتملة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬مؤقت‭. ‬تجدر‭ ‬الاشارة‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬منذ‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ (‬أكتوبر‭) ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬كشف‭ ‬والي‭ ‬بنك‭ ‬المغرب‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬الجواهري‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬رفض‭ ‬مقترحات‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬للبدء‭ ‬بالمرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬تعويم‭ ‬الدرهم،‭ ‬لأسباب‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬ولعدم‭ ‬استعداد‭ ‬الشركات‭ ‬المغربية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لخطوة‭ ‬التعويم‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬90‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬باقتصاد المغرب هي‭ ‬شركات‭ ‬صغيرة‭ ‬ومتوسطة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فهي‭ ‬غير‭ ‬جاهزة‭ ‬لتعويم‭ ‬الدرهم‭. ‬وأكد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬ودعم‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وأن‭ ‬الأزمات‭ ‬الحالية‭ ‬جعلت‭ ‬اقتصاد‭ ‬البلاد‭ ‬غير‭ ‬مستعد‭ ‬لخطوة‭ ‬التعويم‭ ‬الثانية‭.‬

‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬ما‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬الرسائل‭ ‬السياسية‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬حزبين‭ ‬مغربيين‭ ‬الأول‭ ‬يساري‭ ‬والثاني‭ ‬ليبرالي‭ ‬،‭ ‬هل‭ ‬ذلك‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬احتقان‭ ‬وحرب‭ ‬باردة‭ ‬تجرى‭ ‬تحت‭ ‬نار‭ ‬خفية،‭ ‬هدفها‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬حقائب‭ ‬وزارية،‭ ‬ولمصلحة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التراشق‭ ‬الكلامي‭ ‬الرمضاني‭ ‬الذي‭ ‬قول‭ ‬بلا‭ ‬فعل‭ ‬،‭ ‬والذي‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬وجوه‭ ‬متعددة‭ ‬للمعارضة،‭ ‬وعدم‭ ‬توحيد‭ ‬صفوفها،‭ ‬خاصة‭ ‬لدى‭ ‬الأحزاب‭ ‬اليسارية،‭ ‬التي‭ ‬لازالت‭ ‬تمني‭ ‬النفس،‭ ‬وتعقد‭ ‬الآمال‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬أخنوش‭ ‬في‭ ‬شوطها‭ ‬الثاني‭ ‬عند‭ ‬وقوع‭ ‬أي‭ ‬تعديل‭ ‬حكومي،‭ ‬والذي‭ ‬بات‭ ‬واردا‭ ‬ووشيكا‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الغلاء‭ ‬والاختناق‭ ‬الاجتماعي‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬،‭ ‬في‮ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تدعو‭ ‬فيه‭ ‬السيدة‭ ‬غيثة‭ ‬مزور،‭ ‬وزيرة‭ ‬الانتقال‭ ‬الرقمي‭ ‬وإصلاح‭ ‬الإدارة التوجه‭ ‬بسرعة‭ ‬نحو‭ ‬الوسائل‭ ‬الرقمية ستفاجأ‭ ‬هذه‭ ‬الأخيرة‭ ‬وهي‭ ‬تتابع‭ ‬صفحات‭ ‬موقعها‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أن‭ ‬حكومة‭ ‬أخنوش‭ ‬والحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬لازالوا‭ ‬يعتمدون‭ ‬في‭ ‬ردودهم‭ ‬وتواصلهم‭ ‬على‭ ‬الرسائل‭ ‬التقليدية‭ ‬كوسيلة‭ ‬للتواصل‭ ‬السياسي‭ ‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬ستدخل‭ ‬التاريخ‭ ‬الرسائل‭ ‬المتبادلة‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية‭ (‬المعارض‭) ‬وحزب‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬للأحرار‭ (‬الحاكم‭) ‬التي‭ ‬موضوعها‭ ‬‮«‬الأسعار‭ ..‬نار‭ ‬نار‭.. ‬ونار‭ ‬‮«‬‭ ‬وهذه‭ ‬الرسائل‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تناقلت‭ ‬محتواها‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬حرفيا،‭ ‬حيث‭ ‬أعادت‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬المغاربة‭ ‬الأسلوب‭ ‬القديم‭ ‬في‭ ‬فن‭ ‬كتابة‭ ‬الرسائل،‭ ‬قبل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭ ‬الرقمي‭ ‬الذي‭ ‬اختفت‭ ‬معه‭ ‬الرسائل‭ ‬التقليدية‭ ‬تحت‭ ‬الغيمة‭ ‬الافتراضية‭ ‬للوسائل‭ ‬الرقمية‭ ‬الحديثة‭ ‬وعوضتها‭ ‬بأسلوب‭ ‬ورموز‭ ‬جد‭ ‬مختصرة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار،‭ ‬وفي‭ ‬رد‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحزب‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬للأحرار‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬رسالة‭ ‬حزب‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية‭ ‬قال‭ ‬‮ ‬أنه‭ ‬أخذ‭ ‬علما‭ ‬برسالته‭ ‬المفتوحة‭.‬

واعتبر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬حزب‭ ‬عزيز‭ ‬أخونش،‭ ‬أن‭ ‬رسالة‭ ‬الزعيم‭ ‬نبيل‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬تصنيفها‭ ‬‮«‬خارج‭ ‬الأعراف‭ ‬الديمقراطية‮»‬،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬الحكومة‮»‬‭ ‬يمكن‭ ‬مسائلته‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬القنوات‭ ‬الدستورية،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬أساسا‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬المساءلة‭ ‬الشهرية‭ ‬لرئيس‭ ‬الحكومة،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الفصل‭ ‬100‭ ‬من‭ ‬الدستور،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الرسالة‭ ‬قررت‭ ‬مخاطبة‭ ‬مؤسسة‭ ‬دستورية‭ ‬بصفة‭ ‬حزبية،‭ ‬مسائلة‭ ‬التعهدات‭ ‬الانتخابية‭ ‬للحزب،‭ ‬وليس‭ ‬التزامات‭ ‬البرنامج‭ ‬الحكومي‭ ‬الذي‭ ‬يهم‭ ‬الأحزاب‭ ‬الثلاثة‭ ‬المشكلة‭ ‬للائتلاف‭ ‬الحكومي،‭ ‬والذي‭ ‬بناء‭ ‬عليه‭ ‬حصلت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬البرلمان‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬الرسالة‭ ‬،‭ ‬ولذلك‭ ‬‮«‬قرر‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬الرسالة‭ ‬المفتوحة‭ ‬لحزب‭ ‬‮«‬التقدم‭ ‬والاشتراكية‮»‬،‭ ‬عبر‭ ‬رسالة‭ ‬جوابية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التفاعل‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية،‭ ‬وتكريسا‭ ‬لفلسفة‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬النقاش‭ ‬والإنصات‭ ‬لمختلف‭ ‬الآراء‭ ‬والأفكار‭ ‬والمقترحات،‭ ‬سيرا‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬آبائه‭ ‬المؤسسين‮»‬‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬ابتكر‭ ‬‮ ‬حزب‭ ‬مغربي،‭ ‬حلا‭ ‬اجتماعيا‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬نفق‭ ‬غلاء‭ ‬الأسعار‭ ‬والاحتقان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الصامت،‭ ‬هذا‭ ‬الحزب‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬ابن‭ ‬كيران‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الأسبق،‭ ‬دعا‭ ‬الحكومة‭ ‬الحالية،‭ ‬إلى‭ ‬صرف‭ ‬دعم‭ ‬مالي‭ ‬للأسر‭ ‬الفقيرة‭ ‬والهشة،‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬اللوائح‭ ‬والبوابة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬اعتمدت‭ ‬سابقا‭ ‬لصرف‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬أزمة‭ ‬كوفيد،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬اقترح‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬صرف‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬للأسر‭ ‬المعوزة،‭ ‬دون‭ ‬انتظار‭ ‬السجل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الموحد،‭ ‬وذلك‭ ‬باستعمال‭ ‬الفائض‭ ‬المالي‭ ‬المحقق‭ ‬من‭ ‬المحصول‭ ‬الاستثنائي‭ ‬للضرائب‭ ‬والرسوم‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬المحروقات‭ ‬والأرصدة‭ ‬المتوفرة‭ ‬بالصناديق‭ ‬الخصوصية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بدعم‭ ‬التماسك‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وذلك‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬صرف‭ ‬الدعم‭ ‬المباشر‭ ‬المخصص‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ورش‭ ‬تعميم‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬التخفيف‭ ‬على‭ ‬الفئات‭ ‬الهشة‭ ‬والفقيرة‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬موجة‭ ‬غلاء‭ ‬المواد‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬والغذائية،‭ ‬والتي‭ ‬تشبه‭ ‬في‭ ‬آثارها‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬حالة‭ ‬الحجر‭ ‬الصحي‭ ‬إبان‭ ‬أزمة‭ ‬كوفيد‭-‬19

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