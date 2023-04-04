صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬يعقد‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭ ‬اتفاق‭ ‬منع‭ ‬الازمات

الرباط – عبدالحق بن رحمون
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بداية هذا الأسبوع على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن، وهو مصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، بقيمة تبلغ نحو 5 ملايير ملیار دولار.
وأوضحت المؤسسة المالية، في بيان صدر في واشنطن، أن المغرب مؤهل للاستفادة من خط الائتمان المرن بفضل سياساته الاقتصادية وأطر سياساته المؤسسية وأساسياته الاقتصادیة القویة للغایة، فضلا عن التزامه المتواصل بالحفاظ على هذه السیاسات مستقبلا”.
وسيعزز الاتفاق الاحتیاطیات الوقائیة الخارجیة للمغرب، ويقدم ضمانات ضد أي مخاطر متطرفة محتملة على أساس مؤقت. تجدر الاشارة ، أن منذ تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي أن كشف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن البنك المركزي رفض مقترحات من صندوق النقد الدولي للبدء بالمرحلة الثانية من تعويم الدرهم، لأسباب مرتبطة بالاقتصاد ولعدم استعداد الشركات المغربية حتى الآن لخطوة التعويم. وأكد أن 90 بالمئة من الشركات باقتصاد المغرب هي شركات صغيرة ومتوسطة، وبالتالي فهي غير جاهزة لتعويم الدرهم. وأكد في هذا الاطار أن دور البنك المركزي الرئيسي هو تشجيع الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي، وأن الأزمات الحالية جعلت اقتصاد البلاد غير مستعد لخطوة التعويم الثانية.
على صعيد آخر، ما الهدف من الرسائل السياسية المتبادل بين حزبين مغربيين الأول يساري والثاني ليبرالي ، هل ذلك تعبير عن احتقان وحرب باردة تجرى تحت نار خفية، هدفها الوصول إلى حقائب وزارية، ولمصلحة من هذا التراشق الكلامي الرمضاني الذي قول بلا فعل ، والذي يكشف عن وجوه متعددة للمعارضة، وعدم توحيد صفوفها، خاصة لدى الأحزاب اليسارية، التي لازالت تمني النفس، وتعقد الآمال للمشاركة في حكومة أخنوش في شوطها الثاني عند وقوع أي تعديل حكومي، والذي بات واردا ووشيكا ، في ظل الغلاء والاختناق الاجتماعي.
من جهة أخرى ، في الوقت الذي تدعو فيه السيدة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة التوجه بسرعة نحو الوسائل الرقمية ستفاجأ هذه الأخيرة وهي تتابع صفحات موقعها على التواصل الاجتماعي أن حكومة أخنوش والحزب الحاكم لازالوا يعتمدون في ردودهم وتواصلهم على الرسائل التقليدية كوسيلة للتواصل السياسي ، وبذلك ستدخل التاريخ الرسائل المتبادلة هذه الأيام بين حزب التقدم والاشتراكية (المعارض) وحزب التجمع الوطني للأحرار (الحاكم) التي موضوعها «الأسعار ..نار نار.. ونار « وهذه الرسائل سرعان ما تناقلت محتواها وسائل التواصل الاجتماعي حرفيا، حيث أعادت من جديد المغاربة الأسلوب القديم في فن كتابة الرسائل، قبل الوصول إلى العالم الرقمي الذي اختفت معه الرسائل التقليدية تحت الغيمة الافتراضية للوسائل الرقمية الحديثة وعوضتها بأسلوب ورموز جد مختصرة.
وفي هذا الاطار، وفي رد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ، على رسالة حزب التقدم والاشتراكية قال أنه أخذ علما برسالته المفتوحة.
واعتبر في هذا الصدد حزب عزيز أخونش، أن رسالة الزعيم نبيل بن عبدالله «يمكن تصنيفها «خارج الأعراف الديمقراطية»، على اعتبار أن «رئيس الحكومة» يمكن مسائلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور، غير أن الرسالة قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان».
وأضافت الرسالة ، ولذلك «قرر المكتب السياسي التفاعل مع الرسالة المفتوحة لحزب «التقدم والاشتراكية»، عبر رسالة جوابية، في إطار التفاعل والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية، وتكريسا لفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات، سيرا على نهج آبائه المؤسسين».
على صعيد آخر، ابتكر حزب مغربي، حلا اجتماعيا للخروج من نفق غلاء الأسعار والاحتقان الاجتماعي الصامت، هذا الحزب الذي يقوده ابن كيران رئيس الحكومة الأسبق، دعا الحكومة الحالية، إلى صرف دعم مالي للأسر الفقيرة والهشة، بالاعتماد على اللوائح والبوابة الإلكترونية التي اعتمدت سابقا لصرف الدعم في فترة أزمة كوفيد، وفي هذا الصدد اقترح حزب العدالة والتنمية صرف هذا الدعم المالي للأسر المعوزة، دون انتظار السجل الاجتماعي الموحد، وذلك باستعمال الفائض المالي المحقق من المحصول الاستثنائي للضرائب والرسوم المفروضة على المحروقات والأرصدة المتوفرة بالصناديق الخصوصية ذات الصلة بدعم التماسك الاجتماعي، وذلك إلى حين الشروع في صرف الدعم المباشر المخصص في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، من أجل المساهمة في التخفيف على الفئات الهشة والفقيرة التي تعاني من موجة غلاء المواد الاستهلاكية والغذائية، والتي تشبه في آثارها إلى حد كبير حالة الحجر الصحي إبان أزمة كوفيد-19