صناعة القرار- رانيا فتيح

د رانيا فتيح

في الكثير من الأحيان يغفل الكثيرون عن المعنى الحقيقي لصناعة القرار

ويربطون بينه وبين اتخاذ القرار، ويعتبرون صناعة القرار معني مرادف لاتخاذ القرار

في حين أن اتخاذ القرار هو ناتج صناعة القرارحيث أن صناعة القرار يقصد به علميا التفكير المنطقي قبل اتخاذ القرار

و يقصد بالتفكير المنطقي، التفكير العلمي لحل اي مشكلة والذي يعتمد علي عدة عوامل أهمها:

.تحديد المشكلة

.جمع المعلومات والبيانات عن المشكلة

.دراسة البيئة المحيطة للمشكلة

.وضع حلول للمشكلة

.وضع بدائل لحل المشكلة

.التجربة

.تحديد النتائج

.تحليل نتائج الحل

.اتخاذ القرار

.متابعة نتائج اتخاذ القرار

اما مفهوم اتخاذ القرار يقصد به المرحلة قبل الأخيرة من صناعة القرار التي يتم الاعتماد فيها علي الاستنباط التحليلي لأفضل بديل لحل المشكلة.

….

المثال الاول:

التعليم

سيتعجب الكثير من هذا المثال، ولكن الحقيقة أن التعليم يحتاج منا الي صناعة قرار خاصة أنه أصبح كالماء والهواء لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله

فمثلا عندما يصل الشاب إلي مرحلة الثانوية العامة لابد له هنا من (صناعة القرار) وهذه تعتبر أول صناعة قرار في حياة أبناءنا خاصة أن هذه المرحلة التعليمية تعد أهم مراحل تقرير المصير.

سنتناول المشكلة بتفكير منطقي حتى نقرب الصورة:

تحديد المشكلة/اختيار الجامعة المناسبة للمجموع والميول والقدرة علي الاستيعاب

جمع المعلومات/هل هذه الجامعة قريبة من بلدتي؟

هل تناسب مجموعي؟

هل تناسب ميولي؟

هل تناسب قدراتي؟

هل تناسب سوق العمل؟

وضع الحلول/سنختار ما يناسب المجموع

وان لم نوفق سنختار ما يناسب الميول

أو ما يناسب سوق العمل

ان لم نوفق سنختار مجال آخر

بدائل الحل/اختيار جامعة خاصة

عندما لا يناسب المجموع

.وضع بدائل طبقا للتكلفة المادية

اختيار البديل الأمثل/اي نوع جامعة واي تخصص مناسب

تحليل البديل /أن يتم النجاح بتقدير مقبول

أو تقدير اعلي

اختبار النتائج/حدوث تفوق يعني نجاح في اتخاذ القرار يتطلب الاستمرارية والعمل علي تحقيق نجاحات اكبر

متابعة اتخاذ القرار/من خلال تكملة التعليم بالماجستير والدكتوراة لاثقال المتعلم بالخبرة

إذن فصناعة القرار صناعة حياتية يومية تعيش معنا خلال مشوار الحياة ثانية بثانيه

العمل وطبيعته يحتاج الي صناعة قرار

الزواج يحتاج لصناعة قرار

تربية الأبناء تحتاج لصناعة قرار

السلم أو الحرب يحتاج الي صناعة قرار

السفر يحتاج الي صناعة قرار

المجتمعات تحتاج لصانعي قرار

الدول والهيئات والمؤسسات تحتاج الي قيادات تصنع قرار

وهكذا يتم صناعة القرار طوال الوقت وذلك حتي لا يتم اتخاذ قرارات عشوائية فاشلة

عوامل نجاح صناعة القرار:

التوكل علي الله والايمان بالقضاء والقدر مع الأخذ بالاسباب والعمل الدؤوب

الوقت

عدم التسرع

الدقة

الحدس(استخدام الحاسة السادسة)

التطبيق العلمي

الديمقراطية

تيم عمل متفاهم متحاب

قيادات مدربة مثقفة

فريق عمل متعاون

بعد المصالح الشخصية

تقديم المصلحة العامة عن الخاصة

صناعة القرار كالبناء المرصوص يحتاج الي مواد بناء غير مغشوشة مرتبة

ان صناعة القرار حياة ثانية لمن يريدون حياة مستقرة هادئة تملأها قرارات صائبة في محلها